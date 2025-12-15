VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Primer discurso de Kast: “Los quiero convocar a que construyamos un país en unidad ”

    En su discurso invitó a los partidos de Chile Vamos y a rostros de la antigua Concertación a conformar un gobierno. Además, dijo que en su administración la ciudadanía notará un cambio real, pero también dio una fuerte señal de moderación de expectativas. “No hay soluciones mágicas”, dijo.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    Nicolás Quiñones
    14/12/2025 - PRESIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Arriba de un escenario móvil, montado en un camión, José Antonio Kast dirigió sus primeras palabras como presidente electo.

    Frente una multitud de adherentes, donde también había dirigentes del Partido Republicano y de otras tiendas de derecha, reiteró que asumiría como Presidente de todos los chilenos.

    Si bien subió a la tarima con unos documentos en el bolsillo trasero de su pantalón, improvisó en gran parte de la intervención. Aparentemente tuvo problemas con el teleprompter. “Voy a pedirles a los del teleprompter que despierten, porque me acuerdo de casi todo, pero no de todo”, dijo casi al inicio de su alocución, que a ratos fue desordenada y reiterativa en algunos mensajes.

    Dios, patria y familia

    Su discurso partió con un agradecimiento a su familia, a sus hijos, a sus nietos y especialmente a su esposa, Pía Adriasola, “la mujer de mi vida”, de quien dijo que será una “gran primera dama”. “No saben el agradecimiento que tengo a Dios, a esta tremenda, tremenda mujer”, añadió, al tiempo que le solicitó a su familia un nuevo sacrificio para que lo acompañen en este nuevo desafío.

    A Dios le agradeció varias veces por esta nueva responsabilidad. “Nada ocurre en la vida que no sea en relación directa con Dios”.

    “Chile es el mejor país del mundo”, remarcó en otro de los pasajes de su intervención, dando cuenta de tres pilares con los que pretende guiar su gestión.

    Gobierno amplio

    Respecto de la composición de su gobierno, adelantó que conformará un “equipo más grande” y que no se limitará al Partido Republicano. De hecho, reiteró que renunciará a la colectividad que fundó y, tal como lo había adelantado días atrás, lució en su solapa una bandera chilena en vez de un pin de los republicanos.

    En materia de nombramientos futuros, hizo una especial mención a Chile Vamos (la UDI, RN y Evópoli), pero también aludió a Demócratas, Amarillos, a radicales y exmilitantes de la DC. Dijo que habrá sorpresas a partir del 11 de marzo e invitó a todas estas fuerzas políticas a ser parte de su administración. “Los quiero convocar a que construyamos un país en unidad y eso se tiene que hacer sin cuoteos y sin imposiciones”, agregó.

    Gestos a expresidentes

    En parte de su intervención hizo un reconocimiento a expresidentes de la República, como Patricio Aylwin, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, a pesar de sus diferencias ideológicas. “La unidad no es pensar igual”, dijo.

    Sin embargo, agradeció especialmente el apoyo del expresidente Eduardo Frei por su disposición al diálogo y su compromiso con Chile.

    Además, recordó al fallecido expresidente Sebastián Piñera. “Su figura creció enormemente. Nadie puede negar que tuvimos diferencias. De hecho, competí con el Presidente Piñera el año 2017, pero no dudé ni un instante en ir a apoyarlo para derrotar a la izquierda. Y la derrotó, dos veces”, señaló, junto con agradecer a la familia del exmandatario.

    Modera expectativas

    Aunque señaló que la ciudadanía notará un cambio real en su gobierno, dio una fuerte señal de moderación respecto de las expectativas que sembró en su campaña. “No hay soluciones mágicas”, dijo.

    “No cambia todo de un día para otro, lo que sí, las cosas pueden ir mejorando... Vamos a tener un año muy duro, porque las finanzas del país no están bien. Recuperar el país requiere el esfuerzo de todos”.

    Gobierno de emergencia

    Al plantear las prioridades que tendrá la instalación de su gobierno, mencionó la seguridad, la inmigración y el progreso económico con empleo.

    “Y en esto no nos perdemos, no nos distraemos ni un segundo. Chile necesita orden, orden en nuestras calles, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido. ¡Orden! El orden no es un capricho, es justicia", comentó.

    Agregó que “la campaña termina hoy día, pero mañana comienza un trabajo intenso y de decisiones difíciles, porque hay familias que hoy día no están celebrando, hay familias que hoy día están cansadas, hay familias que están angustiadas, hay familias que están endeudadas y, lo peor de todo, están con miedo, mucho miedo”.

    Respeto de adversarios y de Jara

    A pesar del tono virulento que adquirió la campaña, especialmente en los debates, Kast hizo una pausa en su discurso para pedir respeto por sus adversarios

    Aludió directamente a Jeannette Jara, de quien destacó sus virtudes y el esfuerzo que desplegó en estas elecciones

    “Con Jeannette Jara tenemos profundas diferencias políticas”, dijo, e inmediatamente se escucharon pifias en la audiencia. Ante esa reacción el Presidente electo pidió “respeto”, que, a su juicio, “va a marcar nuestra gestión de gobierno”.

    “Cada uno tendrá sus fórmulas. Yo, de hecho, le agradezco sus cinco minutos de franja, porque tenía 10, no cinco. Pero en ese estilo, yo le reconozco el coraje de haber tomado la decisión y de haber alineado a sus partidarios. Como les digo, un gobierno no se construye solo con los partidarios, la oposición es importante”, añadió, junto con hacer un llamado a sus adversarios a colaborar desde su óptica con su gobierno.

    Recordó que “hace muchos años”, cuando sus hijos eran pequeños y ninguno votaba, una de sus hijas “me dice, papá, si todos fueran de derecha en el mundo, ¿el mundo sería mejor? Yo le dije, no necesariamente, porque la naturaleza humana falla y los temas que afectan a las personas no tienen color político. Y hay personas que se portan bien en la izquierda y en la derecha, y hay personas que se portan mal en la izquierda y en la derecha".

    Fin a la violencia

    Tras el llamado a la oposición, hizo una reflexión sobre la violencia en la política.

    “Me tocó pasar un momento muy duro en Iquique, no por culpa de los jóvenes que me agredieron, sino por algunos que llevaban la ideología y hacían que esos jóvenes no pudieran ver la realidad”, dijo al recordar un episodio de 2018, cuando un grupo de manifestantes lo atacó y le impidió exponer en la Universidad Arturo Prat.

    Del mismo modo, también emplazó a sus partidarios. “No necesitamos agredir a nadie, ni física, ni verbal, ni digitalmente, porque nuestras ideas son mejores”.

    “Chile no puede acostumbrarse al miedo”, concluyó.

