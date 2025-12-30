SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast interrumpe días de descanso y lidera reuniones en su oficina de Las Condes

    En medio de lo que se suponía sería un receso público, el presidente electo, José Antonio Kast, reapareció de forma sorpresiva en "La Moneda chica", retomando actividades y sosteniendo una intensa ronda de reuniones políticas, mientras se alista para su proclamación oficial y un nuevo ciclo de encuentros con el mundo empresarial e internacional.

    Rocío Latorre 
    Rocío Latorre
    José Antonio Kast

    Sin anuncio previo y rompiendo el receso que su entorno daba por hecho hasta comienzos de enero, el presidente electo, José Antonio Kast, reapareció este martes en las oficinas de La Gloria 88, en Las Condes.

    La escena tomó por sorpresa a varios de sus colaboradores. En su arribo, el republicano llegó con un ventilador para la prensa apostada en “La Moneda chica” para aliviar el calor de la jornada.

    Escueto en sus palabras, Kast aprovechó la instancia para entregar un mensaje en la víspera de Año Nuevo. “Aprovechemos estas fiestas para encontrarnos, para celebrar todo lo que podamos, sanamente, y que enfrentemos este nuevo año con toda la esperanza y las ganas, porque va a ser un tremendo año”, señaló al ingresar antes de sostener una serie de reuniones privadas.

    Su reaparición ocurre en días clave para su transición a la Presidencia de la República. El próximo 5 de enero, Kast será proclamado oficialmente por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en una ceremonia que se realizará al mediodía en la sede del organismo, en la comuna de Santiago.

    En paralelo, este martes se confirmó el itinerario de su tercer viaje internacional tras imponerse en el balotaje del 14 de diciembre. Entre el 6 y 7 de enero, el mandatario electo viajará a Perú, donde se reunirá con el presidente de ese país, José Jerí, además de su gabinete y representantes del empresariado peruano.

    En la cita, según adelantan en su entorno, se espera que cobre fuerza la idea de avanzar en un corredor humanitario, en medio de los últimos episodios de tensión derivados de la crisis migratoria que afecta a ambos países. De hecho, ese asunto ya fue abordado en Ecuador con el presidente Daniel Noboa.

    José Antonio Kast con Daniel Noboa, en su visita a Ecuador.

    Antes de partir al extranjero, Kast sostendrá un encuentro con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). La reunión está fijada para la mañana del martes 6 de enero en su búnker, y contará con la participación de la presidenta del gremio, Susana Jiménez, y el vicepresidente Daniel Mas, junto a parte del equipo más cercano del presidente electo.

    A su regreso, la agenda con el mundo empresarial continuará. El 8 de enero, a las 8.30 horas, Kast participará en un encuentro organizado por Icare, denominado “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”. Según informó la entidad, se tratará de una actividad presencial, por invitación, con una duración aproximada de dos horas.

    La jornada extraordinaria de este martes en la Oficina del Presidente Electo también estuvo marcada por reuniones políticas. Hasta el lugar llegaron el timonel del Partido Republicano y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, y la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, quienes se habrían reunido con el mandatario electo.

    José Antonio Kast y Arturo Squella (archivo) JAVIER SALVO/ATON CHILE

    A ellos se sumó la presencia de otros parlamentarios electos, como Enrique Bassaletti, quien se reunió con Squella para abordar el despliegue de la nueva bancada republicana en el Congreso y la participación de sus miembros en las comisiones.

    También se dejó ver el senador electo y general (r) Cristián Vial, quien aseguró estar trabajando en materias de seguridad, ámbito en el que ha tenido un rol activo como coautor -junto a Bassaletti- del denominado plan Escudo Fronterizo.

    La visita de estos dos parlamentarios electos -ligados al área de seguridad- ocurre en momentos en que Kast aún no zanja quién será su ministro de Seguridad y elabora el diseño que quieren implementar en esa cartera.

    De hecho, hace unos días, en una entrevista, el republicano no descartó recurrir a personeros del Congreso para que integren su gabinete.

    Durante toda la jornada del martes -además de la cita que concitó la mayor atención, entre Claudio Alvarado y Johannes Kaiser- circularon distintas personalidades de Chile Vamos y de los exgobiernos de Sebastián Piñera por las dependencias de La Gloria 88, como el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el exministro de Educación Raúl Figueroa; el exsubsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo y el senador RN José García Ruminot.

    Estos dos últimos, cartas fuertes para carteras como Salud y Segpres, respectivamente.

