Kast confirma viaje a Perú para la segunda semana de enero: se reunirá con Presidente Jerí y empresarios

Ya hay fecha fijada para el viaje del presidente electo José Antonio Kast a Perú, su tercer destino internacional establecido para continuar con su estrategia de coordinación regional.

El mandatario electo estará los días 6 y 7 de enero en el país vecino, donde se reunirá con el Presidente José Jerí, su gabinete y algunos empresarios.

Para dicha ocasión se espera que la idea de implementar un corredor humanitario se instale con mayor fuerza, dado los últimos acontecimientos que han ocurrido en torno a nuestro país y Perú a propósito de la crisis migratoria.

Presidente peruano José Jerí

Y es que a fines de noviembre, Jerí decidió declarar estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular.

Por su parte, el gobierno chileno no se quedó atrás y optó por conformar -junto a Perú- el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, un mecanismo para prevenir y controlar con mayor rigor los flujos migratorios irregulares.

Los otros viajes de Kast

Hace dos semanas el republicano viajó hasta Buenos Aires, Argetina, para reunirse con el presidente Javier Milei. Allí hablaron de seguridad y de economía principalmente.

Seis días más tarde, Kast voló hasta Ecuador, para reunirse con el presidente Daniel Noboa. En esa instancia además de hablar de seguridad, ya se comenzaba a hablar del corredor humanitario.