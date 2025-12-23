SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast dialoga sobre seguridad y migración irregular con Noboa y aborda idea de corredor humanitario hacia Venezuela

    El Presidente electo se reunió esta jornada con el mandatario ecuatoriano en Quito, donde defendió sus esfuerzos internacionales en busca de impulsar la cooperación en la región para enfrentar la migración irregular y el crimen organizado.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Helen Mora

    El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tuvo una breve pero ajetreada agenda en Ecuador.

    Su visita al país vecino tenía por objetivo reunirse con el presidente Daniel Noboa para conversar sobre la seguridad en la región, además de la posibilidad de poner en marcha un corredor humanitario a propósito de la crisis migratoria.

    Sus actividades comenzaron temprano. En la mañana sostuvo una reunión bilateral con Noboa en el Palacio Carondelet. Más tarde, en el mismo lugar, almorzó con el presidente y ministros ecuatorianos.

    Luego se reunió con empresarios del país en el Hotel Suissotel, para después finalizar su agenda con un punto de prensa, en el cual relevó que la cita con Noboa -además de las sostenidas recientemente con autoridades de Argentina y Perú-, buscó sentar las bases para avanzar, de manera conjunta, en temas como el crimen organizado y la migración irregular.

    “Para todos nosotros es difícil enfrentar estas realidades, pero, unidos, es más fácil hacerlo. Y lo que hemos logrado en estos días, en conversaciones tanto con el presidente (de Argentina, Javier) Milei, con el canciller peruano (Hugo de Zela) y con el presidente Noboa, para nosotros es muy satisfactorio pensando en el bien de nuestros compatriotas”, señaló el republicano.

    En este sentido, respecto del crimen organizado transnacional, sostuvo que “requiere una mirada más allá de cada una de nuestras naciones. Tenemos que coordinarnos, tenemos que conversar y ver cómo avanzamos en acuerdos a futuro”,

    Y aunque reconoció que aún no tiene la representación del país en temas internacionales, el Presidente electo manifestó que “sí puedo ir anticipando, adelantando el trabajo, para que una vez que jure como Presidente de la República y esté determinado quiénes van a ser los ministros del futuro gabinete, ya existan lazos fuertes, vínculos que nos faciliten el trabajo futuro”.

    En ese momento, hizo hincapié en el caso de la Venezuela de Nicolás Maduro, desde donde han salido cerca de 8 millones de personas hacia otras naciones en busca de mejores condiciones de vida.

    “El continente tiene que, de alguna manera, reaccionar a esta situación. Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador, puedan volver a su patria. Y también solicitarle al gobierno venezolano que abra las puertas de su frontera, para que aquellas personas que quieran volver puedan hacerlo.

    Consultado sobre este último punto, en relación a si prevé tener alguna reunión con Maduro para discutir el tema, Kast recordó que las relaciones con Venezuela están cortadas y que no ve factible tener tratativas con un dictador.

    “Yo no reconozco a una dictadura. Pero eso no quiere decir que ese país no reciba a sus connacionales. Por lo tanto, para nosotros es prácticamente imposible conversar con alguien que no ha respetado la democracia”, indicó.

    “El señor Maduro no solamente no ha reconocido, sino que tiene prohibido el ingreso de algunas personas que fueron victoriosas en la elección democrática. Eso no quita que él debiera recibir a cualquier persona que quiera volver a su patria. Eso solo agrava la situación de la dictadura venezolana que impide que personas vuelvan a su hogar”, destacó.

    Requerido sobre cómo pretende implementar este corredor humanitario, Kast sostuvo que “habrá que verlo cuando yo ya sea Presidente de la República”, al relevar que en la actualidad “yo no puedo firmar ningún acuerdo, ningún tratado. Sí puedo ir generando lazos y planteando situaciones, que puedan ser terrestres, aéreas, marítimas, donde entre todos tenemos que buscar la manera más rápida, y respetando la dignidad de las personas, para que vuelvan a su patria”.

    Finalmente, consultado sobre la recepción de sus medidas para enfrentar la migración, tanto por las autoridades peruanas como el Presidente Noboa, el mandatario electo indicó que Perú “tienen la misma situación o incluso peor en temas de inmigrantes irregulares que nosotros en Chile. Y lo mismo ocurre aquí en Ecuador. No veo cómo no ponerse de acuerdo en solucionar el problema que afecta a nuestros compatriotas en cada una de nuestras naciones y afecta también la dignidad y la vida de mil millones de venezolanos.

    Defensa de su periplo internacional

    Durante el punto de prensa tras la cita con el mandatario ecuatoriono, Kast fue consultado por las palabras del senador Juan Ignacio Latorre (FA), quien lo llamó a la prudencia por sus esfuerzos internacionales, al señalar que el Presidente electo no debe realizar política exterior y comprometer los esfuerzos de la actual Cancillería.

    Kast respondió: “Estoy buscando cómo mejorar situaciones concretas que afectan a nuestros compatriotas. Me alegraría mucho de que el senador Latorre también estuviera generando contactos con personas que él pudiera tener más cercanas”.

    En este sentido, lo llamó a tratar de influir en mandatarios de su misma corriente política para buscar cooperación sobre problemas compartidos.

    “Creo que el senador Latorre ve lo mismo que veo yo, que es el drama humano de personas que salen de su país por la mala situación económica, política, de seguridad, y no veo por qué algo que yo esté haciendo con mucha energía pudiera perjudicar los intereses de nuestra patria”, relevó.

    “Yo he tenido la posibilidad en estos días de estar en Argentina, en Perú, en Ecuador, en temas concretos, no firmando ningún acuerdo, ningún tratado internacional, porque no me corresponde. Sí estoy buscando soluciones a un tema social, a un tema monetario, a un tema de seguridad, que me tocará asumir en pocas semanas más”, cerró.

    Más sobre:José Antonio KastEcuadorDaniel Noboamigraciónseguridadcrimen organizadocorredor humanitario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    José Toro (PPD) critica “amarre” en acuerdo con el sector público y anticipa rechazo en el Congreso

    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    “Norma de amarre”: Casi el 70% de los funcionarios públicos del gobierno central es a contrata y mayoría son profesionales

    Presidente UDI afirma que votos para tomar el control de la Cámara “ya están” y derecha apuesta a un acuerdo con Mulet

    Lo más leído

    1.
    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

    2.
    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    3.
    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    4.
    El duro informe del PC donde se culpa a Boric y al comando de Jara por la derrota presidencial

    El duro informe del PC donde se culpa a Boric y al comando de Jara por la derrota presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    José Toro (PPD) critica “amarre” en acuerdo con el sector público y anticipa rechazo en el Congreso
    Chile

    José Toro (PPD) critica “amarre” en acuerdo con el sector público y anticipa rechazo en el Congreso

    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    Presidente UDI afirma que votos para tomar el control de la Cámara “ya están” y derecha apuesta a un acuerdo con Mulet

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal
    Negocios

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    “Norma de amarre”: Casi el 70% de los funcionarios públicos del gobierno central es a contrata y mayoría son profesionales

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE
    Mundo

    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida