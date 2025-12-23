Kast dialoga sobre seguridad y migración irregular con Noboa y aborda idea de corredor humanitario hacia Venezuela

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tuvo una breve pero ajetreada agenda en Ecuador.

Su visita al país vecino tenía por objetivo reunirse con el presidente Daniel Noboa para conversar sobre la seguridad en la región, además de la posibilidad de poner en marcha un corredor humanitario a propósito de la crisis migratoria.

Sus actividades comenzaron temprano. En la mañana sostuvo una reunión bilateral con Noboa en el Palacio Carondelet. Más tarde, en el mismo lugar, almorzó con el presidente y ministros ecuatorianos.

Luego se reunió con empresarios del país en el Hotel Suissotel, para después finalizar su agenda con un punto de prensa, en el cual relevó que la cita con Noboa -además de las sostenidas recientemente con autoridades de Argentina y Perú-, buscó sentar las bases para avanzar, de manera conjunta, en temas como el crimen organizado y la migración irregular.

“Para todos nosotros es difícil enfrentar estas realidades, pero, unidos, es más fácil hacerlo. Y lo que hemos logrado en estos días, en conversaciones tanto con el presidente (de Argentina, Javier) Milei, con el canciller peruano (Hugo de Zela) y con el presidente Noboa, para nosotros es muy satisfactorio pensando en el bien de nuestros compatriotas”, señaló el republicano.

En este sentido, respecto del crimen organizado transnacional, sostuvo que “requiere una mirada más allá de cada una de nuestras naciones. Tenemos que coordinarnos, tenemos que conversar y ver cómo avanzamos en acuerdos a futuro”,

Y aunque reconoció que aún no tiene la representación del país en temas internacionales, el Presidente electo manifestó que “sí puedo ir anticipando, adelantando el trabajo, para que una vez que jure como Presidente de la República y esté determinado quiénes van a ser los ministros del futuro gabinete, ya existan lazos fuertes, vínculos que nos faciliten el trabajo futuro”.

En ese momento, hizo hincapié en el caso de la Venezuela de Nicolás Maduro, desde donde han salido cerca de 8 millones de personas hacia otras naciones en busca de mejores condiciones de vida.

“El continente tiene que, de alguna manera, reaccionar a esta situación. Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador, puedan volver a su patria. Y también solicitarle al gobierno venezolano que abra las puertas de su frontera, para que aquellas personas que quieran volver puedan hacerlo.

Consultado sobre este último punto, en relación a si prevé tener alguna reunión con Maduro para discutir el tema, Kast recordó que las relaciones con Venezuela están cortadas y que no ve factible tener tratativas con un dictador.

“Yo no reconozco a una dictadura. Pero eso no quiere decir que ese país no reciba a sus connacionales. Por lo tanto, para nosotros es prácticamente imposible conversar con alguien que no ha respetado la democracia”, indicó.

“El señor Maduro no solamente no ha reconocido, sino que tiene prohibido el ingreso de algunas personas que fueron victoriosas en la elección democrática. Eso no quita que él debiera recibir a cualquier persona que quiera volver a su patria. Eso solo agrava la situación de la dictadura venezolana que impide que personas vuelvan a su hogar”, destacó.

Requerido sobre cómo pretende implementar este corredor humanitario, Kast sostuvo que “habrá que verlo cuando yo ya sea Presidente de la República”, al relevar que en la actualidad “yo no puedo firmar ningún acuerdo, ningún tratado. Sí puedo ir generando lazos y planteando situaciones, que puedan ser terrestres, aéreas, marítimas, donde entre todos tenemos que buscar la manera más rápida, y respetando la dignidad de las personas, para que vuelvan a su patria”.

Finalmente, consultado sobre la recepción de sus medidas para enfrentar la migración, tanto por las autoridades peruanas como el Presidente Noboa, el mandatario electo indicó que Perú “tienen la misma situación o incluso peor en temas de inmigrantes irregulares que nosotros en Chile. Y lo mismo ocurre aquí en Ecuador. No veo cómo no ponerse de acuerdo en solucionar el problema que afecta a nuestros compatriotas en cada una de nuestras naciones y afecta también la dignidad y la vida de mil millones de venezolanos.

Defensa de su periplo internacional

Durante el punto de prensa tras la cita con el mandatario ecuatoriono, Kast fue consultado por las palabras del senador Juan Ignacio Latorre (FA), quien lo llamó a la prudencia por sus esfuerzos internacionales, al señalar que el Presidente electo no debe realizar política exterior y comprometer los esfuerzos de la actual Cancillería.

Kast respondió: “Estoy buscando cómo mejorar situaciones concretas que afectan a nuestros compatriotas. Me alegraría mucho de que el senador Latorre también estuviera generando contactos con personas que él pudiera tener más cercanas”.

En este sentido, lo llamó a tratar de influir en mandatarios de su misma corriente política para buscar cooperación sobre problemas compartidos.

“Creo que el senador Latorre ve lo mismo que veo yo, que es el drama humano de personas que salen de su país por la mala situación económica, política, de seguridad, y no veo por qué algo que yo esté haciendo con mucha energía pudiera perjudicar los intereses de nuestra patria”, relevó.

“Yo he tenido la posibilidad en estos días de estar en Argentina, en Perú, en Ecuador, en temas concretos, no firmando ningún acuerdo, ningún tratado internacional, porque no me corresponde. Sí estoy buscando soluciones a un tema social, a un tema monetario, a un tema de seguridad, que me tocará asumir en pocas semanas más”, cerró.