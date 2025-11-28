BLACK SALE $990
    Política

    Tras anuncio peruano de estado emergencia en la frontera: Chile y Perú conforman comité binacional de cooperación migratoria

    El anuncio fue realizado por el canciller Alberto van Klaveren, quien señaló que este lunes se realizará la primera sesión de la instancia, para abordar la compleja situación registrada en la frontera norte.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Foto: Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este viernes, el Presidente de Perú, José Jerí, señaló que declarará estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular.

    Esto, luego de que más de un centenar de personas bloquearan la ruta que une ambos países, en el lado chileno, en su intento de ingresar al vecino país, lo que, según informó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, activó un diálogo a nivel de cancillerías con la finalidad de “evitar una crisis humanitaria”.

    Y en este sentido, el canciller Alberto van Klaveren recordó esta tarde que “Chile y Perú mantienen un diálogo de cooperación permanente en materia migratoria, que se activa con mayor intensidad en situaciones complejas, como la que se está desarrollando actualmente en la frontera norte”.

    Tras recalcar que la medida adoptada por Lima responde a una “decisión soberana”, el jefe de la diplomacia chilena señaló que “estamos conversando con ellos, a través de los canales diplomáticos existentes, de manera de buscar la mejor forma de encontrar una solución en conjunto”.

    Ante esto, informó que “debido a la situación actual, ambos países acordamos reunirnos este lunes para conformar un comité binacional de cooperación migratoria, que será encabezado por ambos cancilleres, para buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular.

    Canciller peruano

    Momentos antes, su homólogo peruano, Hugo de Zela, había señalado que se que están realizando coordinaciones con el gobierno de Gabriel Boric para atender la situación de los migrantes en la frontera.

    “Hemos decidido conformar un comité binacional de cooperación migratoria. Ese comité debe estar inaugurando sus tareas el día lunes en la mañana. La idea es resolver los problemas de cooperación entre ambos países”, afirmó el ministro peruano.

    “La política del gobierno es que no permitiremos la migración irregular. En eso hay una posición clara y firme del gobierno. No tenemos las condiciones, ni las capacidades para tener más migrantes”, agregó la autoridad, en declaraciones recogidas por Perú 21.

    En este sentido, sostuvo que “a nivel interno, se ha convocado para esta tarde a un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el estado de emergencia en Tacna”.

    Críticas a Kast

    Asimismo, el canciller peruano fue consultado por las palabras emitidas por el candidato republicano, José Antonio Kast, quien el pasado 21 de noviembre dio un ultimátum para que los migrantes en situación irregular abandonen Chile. En la ocasión advirtió que, de llegar a La Moneda, aquellos que no salgan del país serán detenidos y expulsados.

    Al respecto, De Zela sostuvo que “el señor Kast es un candidato a la Presidencia de Chile. Todavía no ha sido elegido y todavía no sabemos si va a ser elegido. Por tanto, no es una autoridad chilena y no puede hablar en nombre del gobierno de Chile”.

