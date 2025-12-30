Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

Pasadas las 13.45 horas de este martes, el presidente electo, José Antonio Kast, llegó hasta su oficina emplazada en La Gloria 88, Las Condes.

Su aparición captó de inmediato la atención de los medios, y es que hace solo minutos el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, estaba dejando “La Moneda chica” luego de negociar su eventual participación en el futuro gobierno.

Además, de que hace varios días el republicano no se aparecía por el lugar.

Bajo ese marco, el mandatario electo fue consultado sobre si aceptará las “líneas rojas” del PNL, pero solo se limitó a enviar un mensaje de fin de año.

“Espero que hayan pasado todas unas bonitas fiestas con sus familias, con sus amigos, y espero que también podamos aprovechar ahora estas fiestas de fin de año para disfrutar en familia”, dijo.

Luego agregó: “Aprovechemos estas fiestas para encontrarnos, para celebrar todo lo que podamos, sanamente, y que enfrentemos este nuevo año con toda la esperanza y las ganas, porque va a ser un tremendo año”.