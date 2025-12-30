SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kaiser se acerca al gobierno de Kast tras reunión clave en la Oficina del Presidente Electo

    El timonel del Partido Nacional Libertario llegó este martes hasta "La Moneda chica" con un documento que fija las condiciones de su colectividad para integrarse al gobierno de José Antonio Kast. Tras más de dos horas de reunión con Claudio Alvarado, ambas partes destacaron avances y coincidencias, aunque la definición sobre el rol que tendrá Kaiser en el gabinete sigue abierta.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Nicolás Quiñones

    Puntual, minutos antes de las 10:30 de este martes, Johannes Kaiser llegó hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE) en Las Condes.

    Allí se reunió con Claudio Alvarado, uno de los hombres fuertes del entorno de José Antonio Kast y quien asumirá el Ministerio del Interior en el futuro gobierno.

    El excandidato presidencial y timonel del Partido Nacional Libertario (PNL) venía con su agenda bajo el brazo y, en ella, contenidas las “líneas rojas” que su colectividad ha fijado para incorporarse a la futura administración del republicano, en un documento titulado como “Declaración de principios y ejes de apoyo institucional del Partido Nacional Libertario”.

    La cita se produjo un día después de que Kaiser transparentara públicamente, desde la sede de su partido, las condiciones generales bajo las cuales el PNL está dispuesto a dar el salto desde el apoyo político al involucramiento directo en el gobierno.

    El lunes, el excandidato presidencial habló de “márgenes” y de la necesidad de neutralizar políticas estatales -provenientes de la actual administración- que, a su juicio, responden a una lógica ideológica incompatible con su ideario.

    Entre esos puntos, el diputado puso énfasis en materias valóricas, como la continuidad del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y la Educación Sexual Integral (ESI), acusando una intervención del Estado en ámbitos que -según planteó- debiesen resguardar la autonomía de las familias y de los proyectos educativos.

    También deslizó reparos a ciertos presupuestos públicos -como el del Instituto de Derechos Humanos (INDH)- y a iniciativas legislativas que el partido no estaría dispuesto a respaldar en el tiempo.

    Tras la reunión, que se extendió por poco más de dos horas, Kaiser y Alvarado emitieron una declaración en conjunto. “Vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en el futuro”, señaló el excandidato presidencial.

    Y agregó: “Hemos planteado nuestra inquietud respecto de la reforma al Poder Judicial. Hemos presentado nuestra inquietud respecto de la continuidad de ciertos programas que tienen profundo contenido ideológico -que nacen algunos de este gobierno y algunos de gobiernos anteriores- y que a nuestra militancia y a nuestros votantes los tienen complicados. Y hemos percibido comprensión respecto de cuáles son nuestras inquietudes en esta materia”.

    Sobre la modificación a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que de acuerdo con dos fuentes del Partido Nacional Libertario sería un tema a plantear sobre la mesa, Kaiser aseguró que no fue parte de la conversación. “Ese es un tema del Congreso”, precisó, sin descartar que sea una modificación que impulse su partido.

    El planteamiento -afirmaron- apuntaba a modificar la causal de violación. Durante la campaña presidencial Kaiser ya había planteado un ajuste para que las mujeres mayores de edad que se les practique el procedimiento médico bajo esa razón denuncien el hecho.

    Sobre el ingreso del PNL al gobierno, Kaiser aseguró “estamos muy cerca de poder confirmarle esa situación”. Sin embargo, bromeó con la posibilidad de integrar el gabinete. “¿Ministro de qué iglesia?", aseguró cuando se le consultó por la posibilidad.

    Y agregó: “El Presidente de la República es quien arma su equipo y organiza su equipo. ¿Usted sabe qué les pasa a los jugadores que andan tratando (de serlo) a través de la prensa, de llegar a jugar en la cancha? Terminan en la banca".

    Incluso, el lunes por la noche su exjefe de campaña, el diputado Cristián Labbé, en Sin Filtros aseguró que prefería al partido colaborando en el gobierno de José Antonio Kast, pero no a Kaiser como ministro. Esto, considerando su rol articulador dentro de la colectividad y la posibilidad de que nuevamente sea candidato a la presidencia.

    Alvarado, en tanto, aseguró que “todo gobierno tiene la obligación de escuchar y hacerse cargo atender los requerimientos que se plantean. Ahora, la oportunidad en que aquello se resuelva la iremos conversando (...), intercambiando ideas y sacando adelante nuestro programa de gobierno”.

