Gremios empresariales de la CPC agendan primera reunión con Kast
La reunión está agendada para el martes 6 de enero a las 9 horas en la llamada "Moneda chica".
El Presidente electo, José Antonio Kast, activó sus primeras reuniones con el sector privado.
Si bien ya tuvo un primer contacto con las presidentas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, en el viaje que realizó a Argentina a dos días de resultar electo, ahora, los encuentros son en terreno nacional.
El próximo martes 6 de enero, el Presidente electo y su equipo cercano recibirá en la llamada Moneda chica a los representantes de la cúpula empresarial chilena, encabezada por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez y el vicepresidente Daniel Mas.
En este encuentro, además, estarán presentes los 6 presidentes de ramas del gran empresariado: La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Cámara Nacional de Comercio (CNC); La Sociedad Nacional de Minería, (Sonami); la sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, (Abif).
La cita está agendada para las 9:00 de ese martes 6 de enero.
Dos días después, Kast participará en un evento organizado por Icare que lleva por nombre “Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo”. Según explica Icare, el evento será presencial, exclusivo por invitación y durará dos horas.
En este evento, se reunirá a destacados líderes empresariales del país y tendrá como objetivo abordar los principales desafíos económicos, empresariales y de desarrollo nacional de cara al próximo período presidencial”, dijo Icare en sus canales oficiales.
Según detalló se detalló, la cita es para generar una “reflexión y diálogo entre el mundo público y privado, promoviendo instancias de análisis sobre los temas estratégicos que marcarán la agenda país durante el 2026″.
