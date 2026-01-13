SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La Moneda suma a Illanes a bilaterales con ministros en medio de definición sobre dónde vivirá Kast

    Para después del anuncio del gabinete el Ejecutivo fijó los encuentros entre los secretarios de Estado de Boric y los de Kast. Además, también se reunirá la directora administrativa de Palacio con su sucesor, previo a la llegada del republicano a la casa de gobierno, donde pretende vivir en los próximos cuatro años.

    David Tralma 
    David Tralma
    26/12/2024

    El próximo 20 de enero habrá un punto de inflexión en la relación entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Ejecutivo entrante del Mandatario electo, José Antonio Kast. Este último, para esa jornada, presentará formalmente a su gabinete, lo que despejará el escenario para la actual administración de cara al proceso de traspaso de mando.

    Con ello, los ministros en ejercicio ya podrán contactar a sus sucesores para comenzar con la ronda de bilaterales veraniegas para compartir la información de cada una de las carteras. A esos encuentros La Moneda sumará una cita particular entre la Dirección Administrativa de la Presidencia vigente y la entrante.

    Se trata de la entidad que se encarga de la administración del día a día del Palacio de La Moneda, que desde noviembre de 2024 lidera la abogada Antonia Illanes (FA), figura de confianza del Presidente, de quien fue jefa de gabinete en su periplo como diputado y subsecretaria de Deportes -para los Panamericanos- durante su mandato.

    El interés de esta reunión para el mundo de José Antonio Kast crecerá con los días, ya que el presidente electo ha confesado su intención de vivir en La Moneda durante todo su gobierno, un hecho inédito en la historia política reciente del país.

    El proceso de búsqueda del lugar más indicado para ejecutar esta idea depende de la Dirección Administrativa de la Presidencia, que en el futuro gobierno encabezará, según publicó La Tercera, Julio Feres, ingeniero comercial y amigo personal del próximo jefe de Estado.

    Por lo mismo, en Palacio hay quienes creen que las bilaterales de Illanes y Feres serán el momento indicado para abordar el tema y la posible búsqueda de lugares donde Kast y su esposa, María Pía Adriasola, puedan quedarse por cuatro años.

    En La Moneda defienden que ellos no buscarán alternativas de lugares para proponerle a Kast, ya que se decidió que fuera la administración del republicano la que decida el lugar.

    Consultados al respecto, desde Presidencia respondieron que “no se están viendo alternativas para proponer porque eso es decisión que dependerá completamente del equipo del presidente electo”.

    Más allá de eso, algunas autoridades del gobierno han pensado en alternativas como el espacio que antes usó la primera dama Irina Karamanos, cargo que se repondrá con Kast tras ser eliminado; el tercer piso que da a la Plaza de la Constitución, donde hoy funciona Programación; las oficinas de reuniones que antes eran de Desarrollo Social, que dan tanto al patio de Los Cañones como el de Los Naranjos, y las dependencias del segundo piso que están frente a la Segegob.

    En todo caso, al igual que en las otras bilaterales, lo que se proyecta como central es el traspaso de información de la entidad correspondiente, lo que incluye detalles de las auditorías pendientes, sumarios, personal, finanzas, inventarios y otros aspectos contenidos en el instructivo que repartió el Ministerio del Interior a las carteras para el proceso de cambio de mando.

    COMENTARIOS

