La noche en que Jara notificó a la exConcertación que no renunciará al Partido Comunista

Dos veces intervino la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), en la comida que organizó Sergio Bitar (PPD) con diversos rostros de la Concertación en el restaurante Divertimento, icónico lugar de reuniones del mundo socialdemócrata.

Hasta las faldas del Cerro San Cristóbal llegaron figuras como Carolina Tohá (PPD), Jaime Quintana (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Ricardo Solari (PS), Ana Lya Uriarte (PS), Guillermo Pickering (DC), Alejandra Krauss (DC), Víctor Barrueto (PPD), entre otros.

La idea era mostrar que las figuras de la Concertación estaban alineadas con la candidatura de Jara, en medio de la ofensiva de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), por capitalizar los apoyos de ese mundo.

En este contexto, una de las intervenciones de Jara sorprendió a los presentes, pues la abanderada cerró nuevamente la puerta a la posibilidad de congelar su militancia en el Partido Comunista (PC).

La exministra del Trabajo planteó que, si bien esa idea surgió durante su campaña de primarias, lo cierto es que apretar ese botón hoy día es “poco creíble”, pues ella ha estado ligada a la colectividad de la hoz y el martillo desde los 14 años.

La opción de suspender su militancia en el PC fue una idea expuesta por la misma Jara en el período de primarias. En el comando incluso se llegó a pensar en un diseño para capitalizar esta alternativa -adelantado hasta por Daniel Jadue-, lo que finalmente no ocurrió.

El comentario de Jara sobre no suspender su militancia se dio en el contexto en que los asistentes del encuentro hablaron sobre cómo se debería enfrentar el eventual balotaje presidencial. Hoy en el comando de Jara han diseñado una estrategia en la que ya están pensando en la posible segunda vuelta, a raíz de las proyecciones electorales y últimas encuestas que mostraron a la exministra en la pole position de la carrera a La Moneda.

En la antesala del encuentro, figuras como Guido Girardi (PPD) ya habían empujado esta alternativa. En conversación con The Clinic, hace dos semanas, el exsenador planteó que “la única manera de que Jara mejore su posición es congelando su militancia en el PC tras ganar la primera vuelta”.

Sobre la notificación de Jara de no suspender su militancia, el exministro Francisco Vidal, presente en el encuentro, resumió: “Ella en su intervención dijo que eso ya era historia vieja, que no es tema. Lo dijo seguramente viendo cómo ha sido la historia de su campaña, de su candidatura, en ese contexto. Pasó la vieja, se puede decir de alguna manera”.

Las señales para el balotaje

El encuentro en el restaurante Divertimento fue catalogado como un “éxito” por los presentes. Originalmente se pensó para este lunes y el único que no pudo asistir fue el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD), por temas de su agenda personal.

28/10/2025 - CENA JEANNETTE JARA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Jara se sentó en la testera junto a Carolina Tohá (PPD), exministra del Interior y su otrora contendiente en las primarias.

Adelante también se sentó la exministra Ana Lya Uriarte (PS), cercana a Jara, rostro del bacheletismo -fue su jefa de gabinete en la Presidencia- y figura que intentó ser fichada por la abanderada tras ganar las primarias. En un encuentro que ambas sostuvieron, eso sí, quedó establecido que, de asumir un rol, esto se haría tras la primera vuelta presidencial.

Por eso, a menos de dos semanas de la elección, la aparición de Uriarte y Tohá junto a Jara no pasa desapercibida. Para la eventual segunda vuelta se espera que ellas asuman un rol más protagónico, sin la necesidad de que queden designadas en un rol formal dentro del centro de operaciones de Londres 76.

Vale decir, en el comando esperan que ellas, así como otras figuras del Socialismo Democrático, pasen a figurar más en entrevistas y salidas a terreno de la candidatura. El diseño no contempla solo esto, sino que también nuevas vocerías con los candidatos parlamentarios del oficialismo que queden mejor parados.

04/11/2025 - RICARDO SOLARI JUNTO A JUAN CARVAJAL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

En el Divertimento tampoco pasó desapercibida la presencia de Ricardo Solari -quien ya integra el comando de la candidata- y el asesor de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda, Juan Carvajal (PS).

Ambos han tomado relevancia en el mundo de orejeros de Jeannette Jara en el marco de la recta final de su campaña.

04/11/2025 - ANA LYA URIARTE JUNTO A JUAN CARVAJAL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ





La confesión de Puccio

En la reunión, Barrueto fue el encargado de ir ofreciendo la palabra a cada uno de los presentes. Allí, los asistentes fueron hablando sobre el escenario electoral y tuvieron un espacio para reflexionar sobre por qué, pese a sus reticencias iniciales, optaron por respaldar a Jara.

Uno de ellos fue el socialista Osvaldo Puccio (PS), quien planteó que él votó por el Rechazo y que no fue fácil inclinarse en favor de la militante comunista. Sin embargo, en esa misma línea, reafirmó que su pasado “allendista” fue uno de los factores que lo llevó a tomar esa decisión.

“Jeannette, todo el PS está contigo”, complementó en ese sentido la timonel del socialismo, Paulina Vodanovic.

En la misma línea, Krauss remarcó las características que hicieron que la DC terminara plegada a Jeannette Jara.

En ese marco habló Guillermo Pickering (DC), exsubsecretario del Interior bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien indicó que pese a su reticencia a la militancia PC de la candidata, optó por apoyarla al ver que al frente estaban José Antonio Kast y Johannes Kaiser.