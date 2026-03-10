SUSCRÍBETE
    Política

    La reconciliación entre Kast y Sichel

    Tras pasar a la segunda vuelta presidencial, ambos han dejado atrás los cruces de 2021 y se han juntado en más de una ocasión con el objetivo de -entre otras cosas- proyectar la futura administración y coordinar trabajo con los municipios. En ese contexto, el republicano sostendrá su primera actividad como presidente en ejercicio en un liceo en Ñuñoa.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y candidato de Republicanos, José Antonio Kast.

    El miércoles, tras ser investido como Presidente de la República, José Antonio Kast sostendrá su primera actividad como mandatario en la inauguración del año escolar en el Liceo Augusto D’Halmar, uno de los establecimientos emblemáticos de la comuna de Ñuñoa.

    Allí, lo recibirá el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel. El jefe municipal es un conocido del presidente electo y, hasta hace unos meses, uno de sus principales críticos desde la derecha tradicional.

    En 2021, ambos se enfrentaron en una tensa primera vuelta presidencial en la que Sichel fue el representante de la derecha liberal, en contraste con el republicano, quien se impuso como la primera mayoría del balotaje. El entonces abanderado del pacto Chile Podemos Más (UDI, RN, Evópoli y PRI), en tanto, quedó en el cuarto lugar.

    De ahí en adelante, lo que vino fue una serie de cruces que se mantuvieron incluso hasta la última campaña presidencial. Mientras que en 2021, Sichel decidió poner una serie de condiciones para apoyar públicamente a Kast en el balotaje -lo que desató las críticas del Partido Republicano y su fundador-, durante la primera vuelta del año pasado instó a que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, hiciera lo propio en caso de no pasar a segunda vuelta.

    “Por supuesto que quiero votar por él (Kast), en la medida en que se incorporen en el programa las cosas que para mí son relevantes del programa. Eso debería hacer Matthei”, dijo en agosto del año pasado.

    Unos meses después, en tanto, afirmó no ser partidario “de que Chile Vamos se sume a un eventual gobierno de Kast”.

    Tras pasar a la segunda vuelta, sin embargo, una serie de gestos empezaron a recomponer la relación. Reflejo de eso -dicen en la Oficina del Presidente Electo (OPE)- es que la primera actividad de Kast como mandatario sea en Ñuñoa.

    Durante el periodo de traspaso con la administración de Gabriel Boric, ambos se han reunido en algunas ocasiones e, incluso, durante enero se vio al alcalde visitar la denominada “Moneda chica”, justamente para reunirse con Kast en su calidad de alcalde y también exministro de Desarrollo Social en la segunda administración de Sebastián Piñera, entregando algunas asesorías en la materia.

    El primer paso para el acercamiento lo dio Sichel tras la primera vuelta presidencial, donde el republicano se impuso como la segunda mayoría y pasó al balotaje junto a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara. Tras los comicios, el alcalde decidió dejar atrás las diferencias y afirmó que “voy a votar por Kast y voy a hacer lo que pueda para que no gane Jeannette Jara”.

    Unos días después, el entonces candidato republicano no dudó en agradecer sus palabras. En un encuentro con alcaldes de Chile Vamos, celebró sus “declaraciones nobles” frente a varios de los jefes municipales del sector. En esa instancia, también aprovechó de hacer varios guiños a otras autoridades locales como Jaime Bellolio (Providencia) y Mario Desbordes (Santiago).

    Si bien Sichel no pudo participar de ese encuentro por un tope de agenda, sí se excuso directamente con Kast y coordinó una reunión con el presidente electo.

    En su rol, según afirman desde la OPE, Sichel ha transmitido que espera ser uno de los principales colaboradores de la nueva administración desde el mundo municipal, en materias de seguridad, educación, entre otras.

    De hecho, en medio de su despliegue, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, asistió hace unos días a la presentación del Plan de Seguridad 2026 de la comuna, donde estuvo justamente con Sichel revisando parte de las medidas aplicadas por la municipalidad.

