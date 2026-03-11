Duro cruce: la respuesta de la exministra López a las críticas de Isabel Plá en contra del gobierno de Boric

En medio del cambio de mando presidencial, la exministra del Ministerio de Obras Públicas, Jessica López (PS) contestó a las críticas que realizó Isabel Plá, exministra de la Mujer durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.

A horas de que se realizara la ceremonia en el Congreso, Plá publicó en su cuenta X un mensaje en contra del desempeño del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Plá señaló: “Chile cierra hoy un capítulo de sombras: llega a su fin un mandato marcado por la incompetencia la mediocridad”.

En esa línea, agregó que “el país eligió recuperar el orden, el respeto a las instituciones y un camino de prosperidad. Éxito al presidente Kast y a su gabinete en esa enorme tarea. Que sea un período de rectitud y resultados".

Ante los cuestionamientos López replicó: “Te pasaste. Que falta de respeto esos juicios sin fundamento. Una cosa son sus opiniones y preferencias políticas y otra muy distinta estas groseras descalificaciones ¿Así vamos a construir Chile?“.

El cargo de la recién saliente ministra del MOP será asumido por el republicano Martín Arrau, quien se desempeñó como jefe de campaña de Kast para las elecciones de diciembre de 2025.

El ingeniero civil es una figura con experiencia política, en 2010 el Presidente Sebastián Piñera lo designó como coordinador de asesores del Ministerio de Agricultura para supervisar la reconstrucción tras el terremoto de 2010.

La administración de Arrau se comprometió a impulsar 60 obras estratégicas para fortalecer las inversiones y garantizar el suministros de agua en las zonas rurales del país.