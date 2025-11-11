OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    La rosa cumpleañera: la relación “cordial” entre Kaiser y Matthei y el vínculo familiar que comparten

    El gesto sorpresivo del libertario durante el debate refrendó algo que él mismo ha dicho en público: su buena opinión sobre la abanderada de Chile Vamos. Aunque se llevan bien, lo cierto es que no son cercanos y ambos tuvieron la misma tatarabuela alemana.

    Pedro Rosas 
    Pedro Rosas

    Me voy a permitir una libertad. Feliz cumpleaños, Evelyn, pues son más de las doce de la noche”.

    Con esas palabras y una rosa en la mano, el abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se dirigió hasta el podio donde se encontraba Evelyn Matthei.

    Eran los minutos finales del debate organizado Asociación Nacional de Televisión (Anatel) -el último encuentro que congregó a los ocho abanderados antes de la primera vuelta- y el diputado aprovechó su discurso de cierre para hacer un gesto a la exalcaldesa.

    El libertario, sabía que la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos estaba de cumpleaños este 11 de noviembre, por lo que al percatarse de la hora, no dudó en acercarse a ella para saludarla. Ambos cerraron el episodio con un abrazo y un intercambio en alemán.

    Danke schön”, le dijo la candidata en agradecimiento. Lo propio respondió Kaiser. El alemán es uno de los temas que une a los dos aspirantes. Ambos manejan el idioma, ya que tienen raíces familiares en ese país europeo. Tanto así que -según afirmar en el entorno del libertario- comparten una tatarabuela, de apellido Schilling.

    “Creo que es una señal de que podemos tener posturas políticas distintas y; sin embargo, podemos tratarnos con humanidad y con cariño”, dijo Kaiser tras ser consultado más tarde por el hecho, recalcando que no había sido algo preparado.

    Lo cierto es que el gesto sorprendió a todos en el lugar. Y es que, al menos públicamente, no son muchos los episodios que reúnen a Kaiser con Matthei. En sus respectivos entornos, de hecho, afirman que antes de que el libertario formalizara su candidatura presidencial y, de esa forma, se sumara a la campaña, el contacto entre ambos había sido mínimo, coincidiendo solo en algunas ocasiones.

    Ambos se conocieron mientras Matthei todavía ejercía como alcaldesa de Providencia, comuna que integra el distrito 10, por el que Kaiser es diputado desde 2021. Tras ello, no fue hasta este año cuando sus encuentros se volvieron más habituales.

    Una vez que empezaron los foros y otras instancias que reunían a los presidenciables fue cuando los dos candidatos empezaron a coincidir. El primero de ellos, en el debate que organizó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en mayo de este año, al que llegaron Kaiser, Matthei, José Antonio Kast, Jeannette Jara, Carolina Tohá y Gonzalo Winter.

    En el entorno del libertario, en todo caso, destacan que siempre ha existido una relación muy “cordial” con la exalcaldesa, aunque recalcan que no son cercanos. Ambos suelen saludarse y compartir en los distintos encuentros presidenciales, y para varios son los candidatos que han logrado mayor afinidad.

    El libertario, incluso públicamente, ha destacado la trayectoria política de Matthei. “Creo que es una figura súper interesante de la política chilena. Una mujer que tiene ñeque, bien disciplinada para sus cosas”, dijo hace unas semanas en una entrevista en Televisión Nacional (TVN).

    Al mismo tiempo, ha reiterado en varias ocasiones que tiene “una muy buena opinión” de la exalcaldesa.

    Uno de los primeros episodios que los “acercó” -aseguran entre los libertarios- fue cuando Kaiser solidarizó con Matthei tras denunciar la campaña de bots en su contra en redes sociales. Lo que fue visto como otro gesto por parte del parlamentario.

    Lo anterior, en todo caso, no ha evitado que sostengan algunos cruces durante la campaña. Uno de los más recordados se dio después de que Matthei fuese consultada por a posibilidad de sumar a Kaiser a un eventual gobierno. “En la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos“, respondió.

    Kaiser, no dudó en salir a contestar. “Yo no estoy postulando a ser ministro en su gabinete, no estoy postulando a ser miembro de su gobierno. De hecho, nosotros tenemos una postulación propia, pretendemos llegar al gobierno, creemos que vamos a tener más suerte que ella (...). Le querría recomendar que me deje fuera del menú. Digo no más, para el futuro”, apuntó.

    El libertario también ha sido crítico de la exalcaldesa en varias ocasiones. Por ejemplo, en el marco de la insistencia de Matthei por una primaria presidencial en el sector, el diputado cuestionó la propuesta y afirmó que “sería interesante observar una primaria entre la candidata Matthei de centroizquierda y la Matthei de centroderecha”.

    También cuestionó que la exalcaldesa y Chile Vamos apoyara la reforma previsional del gobierno.

    Además, el libertario criticó las declaraciones en las que la abanderada justificó el golpe de Estado de 1973. “Evelyn Matthei está cambiando de opinión a una velocidad increíble, algo tiene que ver, al parecer, con las encuestas presidenciales (...). Creo que hay cierto oportunismo electoral”, cuestionó.

