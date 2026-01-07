Lagos Weber por dichos de Boric contra de Trump y líderes “serviles”: “Hay que ser contenidos para no abrir flancos innecesarios”

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), que fue miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta entre 2018 y 2019, no se mostró de acuerdo con las más recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric contra el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz de la operación liderada desde Washington en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

El parlamentario oficialista reaccionó con preocupación ante la publicación que hizo el Mandatario en sus redes sociales la tarde de este martes, en que acusó a su par norteamericano de vulnerar de manera permanente el derecho internacional y además lanzó dardos contra los líderes mundiales que respaldaron la incursión en el país caribeño.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan . Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, escribió en X.

En diálogo con radio Infinita, Lagos Weber señaló que en este tipo de situaciones “uno tiene que navegar con mucho cuidado estas aguas, tiene que desplegar todas sus velas para defender sus intereses, entendiendo que nosotros no tenemos todas las fuerzas para imponer nuestra visión ni la capacidad de poder retaliar a las potencias”.

Siendo así, remarcó, desde Chile se debiese mantener una postura que preserve los intereses y reafirme los principios nacionales, “asociarnos y trabajar con comunidades como la declaración con otros 5 o 6 países latinoamericanos, como lo que se está haciendo con España, lo que está haciendo Europa, que es buscar esas alianzas para sumar fuerzas en esto”.

Y luego agregó: “Pero tratando de ser muy contenidos a la hora de no generar o abrirnos un flanco innecesario , que puede ser entendible desde el punto de vista de las emociones, puede ser entendible desde el punto de vista incluso de las razones, o de la historia pasada, pero creo que tal vez no nos ayudan a ir abordando los temas inmediatos del presente, donde existe lo que es cautelar el interés nacional”.

“Diplomáticamente lo que he tratado de señalar es que yo sería muy cuidadoso en esas declaraciones”, enfatizó.

Con todo, el legislador del PPD apuntó que tampoco le pareció la postura asumida por el presidente electo José Antonio Kast. “De hecho, en Chile Vamos se quedaron todos callados durante más de 24 horas con esa declaración, nadie la respaldó, porque fue prematuro”, dijo.

Finalmente, apuntó que “nosotros tenemos que tratar de no generarnos las condiciones para que Chile salga para atrás”.