“Cero aporte”: Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Otra vez las declaraciones del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, incomodan a la candidatura oficialista de Jeannete Jara.

El presidente de la colectividad, este domingo, en conversación con radio Nuevo Mundo, criticó la gestión de Mario Marcel en Hacienda por privilegiar “el recurso” por sobre “la necesidad social”. Además, exigió transparentar los motivos de su salida.

Sus declaraciones no cayeron bien en el bloque, especialmente por los cuestionamientos que podrían traer a Jara.

El senador Ricardo Lagos Weber, integrante del comando, se sumó a los reproches y afirmó que "van a contrapelo de todo lo que se ha planteado por parte del oficialismo".

“En lo grueso, hay una opinión favorable del rol que jugó (Marcel) de dar la estabilidad, de dar una señal importante al sector privado, de ejercer la responsabilidad fiscal, que no es un prurito de un sector de economistas”, sostuvo en diálogo con CNN Radio.

Respecto a los dichos de Carmona dijo que “no colabora realmente. Es como que estuviera incómodo con todo lo que se hizo”.

En esa línea, destacó la administración de Marcel en el control de la inflación y aseguró: “Cada intervención de Carmona en los últimos seis meses, cada una de ellas, genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura”.

Asimismo, defendió que sus palabras podrían afectar la campaña de Jara, por lo mismo planteó: “Es como que no termina de convencerle que la candidata es de sus filas y no está dispuesto a respaldarla. Uno la tiene que respaldar de distintas formas, respaldando activamente, buscando elementos positivos, pero también uno respalda bien cuando evita hacer declaraciones que pueden mermar".

Y zanjó que sus dichos son “cero aporte”.

Al mensaje del senador se plegó la jefa de bancada del Frente Amlpio, la diputada Claudia Mix, quien dejó en claro que “hay una molestia generalizada” en el oficialismo por los dichos de Carmona.

Mix también recalcó: “La presión que ha intentado hacer Carmona no le hace bien no solo a la candidata, sino que también al resto del oficialismo, que no compartimos su visión. Sobre todo por lo que ha costado incluso para su propio partido tener hoy día la posibilidad de tener una presidenta que venga de las filas del Partido Comunista con un apoyo transversal, que además es histórico, no se había logrado antes”.