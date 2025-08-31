SUSCRÍBETE
Política

“Las diferencias las tienen que resolver los dirigentes”: Gajardo (PC) se distancia de tensión oficialista tras dichos de Carmona

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), añadió que "la ministra Vallejo ha sido muy clara en este aspecto, yo no tengo nada más que agregar”.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este domingo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), se distanció de la tensión oficialista tras los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

Gajardo fue consultado sobre las declaraciones de Carmona, quien criticó la gestión de Mario Marcel cuando lideró el Ministerio de Hacienda.

En concreto, el líder del PC dijo sobre la gestión del economista: “Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

Consultado en Estado Nacional sobre si le complicarían las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Gajardo explicó que “las declaraciones respecto a los distintos aspectos de la campaña o las diferencias que tengan los partidos políticos, se los dejo a los dirigentes de los partidos políticos”.

También indicó que “nosotros estamos preocupados de gobernar. Las diferencias respecto a los partidos las tiene que resolver los dirigentes de los partidos”.

“Yo soy ministro de Estado. Estamos preocupados y orientados a las distintas funciones que tenemos, que son muchas. Tenemos el Plan Nacional de Búsqueda, seguridad penitenciaria, acceso a la justicia".

“Mañana discutiremos en la Comisión de Hacienda en el Senado el nuevo proyecto que va a crear el Servicio de Acceso a la Jusiticia y la Defensoría de las Víctimas”, continuó.

Sumó " que la principal función que tengo es ser ministro de Estado".

“La ministra Vallejo ha sido muy clara en este aspecto, yo no tengo nada más que agregar”, concluyó. Quien llamó a los ministros y timoneles a tener “mucha templanza” en medio de la tensión.

