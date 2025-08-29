SUSCRÍBETE
Política

Gobierno llama a ministros y timoneles a tener “mucha templanza” en medio de tensión oficialista tras dichos de Carmona

Desde el Ejecutivo además instan al sector "a nunca perder de vista la tarea fundamental que queda por delante". A nivel de gabinete hubo un intercambio de opiniones entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el titular de Educación, Nicolás Cataldo.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Camila Vallejo, vocera de gobierno.

No perder de vista las tareas fundamentales que quedan por delante, abocarse en una unidad de propósito y a tener templanza. Ese fue el llamado que la mañana de este viernes hizo La Moneda a sus ministros y a los presidentes de los partidos de la alianza de gobierno.

La petición del Ejecutivo a su sector surge en medio de las tensiones surgidas a raíz de los dichos del timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en contra de la gestión de Mario Marcel cuando lideró el Ministerio de Hacienda.

En concreto, el líder del PC dijo sobre la gestión del economista: “Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

Estos dichos resonaron primero al interior del comando de la candidata del progresismo, Jeannette Jara, tanto que el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de la campaña, apuntó que Carmona estaba “aportillando” la cruzada electoral. A la vez, esto generó la respuesta de la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, dando cuenta de las dos almas al interior del equipo.

Pero también hubo declaraciones desde el gabinete. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por ejemplo, dijo que “Carmona podría guardarse algunas declaraciones”, lo que encontró respuesta en el titular de Educación y militante PC, Nicolás Cataldo, que reprochó a su par, al señalar: “Lo que yo jamás haría es decirle a un presidente de un partido que se guarde, que se quede callado”.

El llamado al orden desde el Ejecutivo lo hizo la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo.

En diálogo con radio Universo dijo: “Yo lo que puedo decir como vocera de gobierno y eso también para todos nuestros ministros que la tienen siempre que tener muy clara es que la tarea que ha mandatado el Presidente de la República es que nos concentremos en seguir cumpliendo las tareas de gobierno para con nuestro país y eso es lo fundamental porque estamos a siete meses del término de gobierno”.

En esa misma línea apuntó que: “Yo entiendo que aquí estamos en campaña, los candidatos están haciendo propuestas, a lo mejor los candidatos tienen líos internos, eso pasa en las distintas candidaturas, en los distintos comandos, pero lo importante respecto a la tarea de gobierno es llamar a los partidos y a sus propias autoridades a abocarse en una unidad de propósito en torno a la agenda legislativa que estamos empujando: fin al CAE, sala cuna para todos, el levantamiento del secreto bancario, el subsidio unificado al empleo entre otras materias, y todo lo que tenga que ver con gestión para terminar de sacar adelante los pendientes que está comprometido por parte del Presidente de la República con el país”.

Y luego reforzó: “A todos tener mucha templanza. Insisto, estamos en una democracia, en una democracia hay libertad de opinión y libertad de expresión obviamente, pero nunca perder de vista la tarea fundamental que tenemos por delante, porque los chilenos esperan que sigamos gobernando, aunque estemos en contexto electoral el trabajo no para”.

