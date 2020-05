Las esquirlas que dejó en el PS, el PPD y la DC la caída de la retroactividad

Disgustado despertó esta mañana el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, y el resto de su directiva. La noche anterior, y luego de una extensa jornada, la sala del Senado se pronunció respecto del proyecto que busca poner fin a la reelección de los parlamentarios y otros autoridades, iniciativa que finalmente fue despachada a su tercer trámite en la Cámara de Diputados con un respaldo mayoritario.

Sin embargo, el problema para el excanciller no radicó ahí. Dos semanas antes, la mesa del PPD había tomado un acuerdo sobre la materia, el que finalmente no fue respetado por cinco de los siete miembros del comité: apoyar que la norma se aplicara con efecto retroactivo, indicación que fue desechada al no lograr los 26 votos de quórum requerido.

Pese a las presiones de la directiva -y a un mail en el que se les “recordó” sobre la declaración de la mesa- los senadores Jaime Quintana, Guido Girardi, Adriana Muñoz y los independientes miembros de ese comité, Jorge Soria, Ximena Órdenes y Pedro Araya, se abstuvieron en la votación particular de la retroactividad, la que hubiese aplicado estos límites a los parlamentarios actualmente en ejercicio. Solo Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber respaldaron todo el proyecto.

De haberse aprobado ese particular, la normativa hubiese impedido que los senadores Girardi, Andrés Allamand (RN), Jorge Pizarro (DC), Carlos Bianchi (Independiente), Alejandro Navarro (PRO) y Juan Pablo Letelier (PS) y otros 38 diputados pudiesen repostular a su cargo el próximo año. Esto, debido a que la normativa permite solo una reelección para en el caso de los senadores y dos para los diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

Así, el resultado dejó en evidencia una tensión que se venía gestando al interior de la colectividad desde hace meses, particularmente entre dos de sus principales figuras en la Cámara Alta, los senadores Harboe y Girardi.

El entonces presidente de la Comisión de Constitución había impulsado la iniciativa luego de que tuviera que declinar su postulación a la presidencia del Senado en favor de su par Adriana Muñoz. No obstante, la situación estuvo manchada por una polémica, donde -en privado- algunos senadores apuntaban a Girardi como quien había provocado la caída de Harboe.

Por el otro lado, en la Cámara Alta y en el PPD -particularmente entre aquellos apegados al girardismo- acusaban a Harboe de tener “intenciones personales” con este proyecto. Esto, debido a que la retroactividad hubiese afectado directamente a Girardi, quien no habría podido presentarse a una nueva reelección el próximo año. El senador, en todo caso, ayer durante la sesión reafirmó su intención de no competir en 2021.

“Me parece grave que se inventen vestir intereses que son pequeños de una dimensión valórica que no es”, sostuvo ayer Girardi en una sesión marcada por acusaciones y emplazamientos cruzados. Harboe en tanto, se limitó a señalar que “este proyecto nos ha enemistado con algunos, o al menos nos ha tensionado, pero aquí no se puede legislar a la carta”.

Además, algunos vicepresidentes del partido, como Tomás Iturbe y Rodrigo Daroch, están evaluando solicitar la expulsión de los senadores independientes del comité PPD y que sean retirados de las comisiones en las que participan bajo un cupo del partido.

Asimismo, la molestia también alcanzó a los diputados del partido, quienes, según explicaron, estarían en su mayoría por apoyar la retroactividad. “En el Chile actual actitudes de “autocuidado” de la clase política no son aceptables, eso profundiza la crisis de confianza y deslegitimidad. Lo único consecuente con ese nuevo Chile es apoyar con convicción el límite a la reelección con retroactividad", sostuvo el jefe de bancada PPD, Raúl Soto.

Un difícil Comité Central en el PS

Entre los socialistas, en tanto, generó molestia el hecho de que el único senador que se abstuvo de aprobar la reelección haya sido un militante de sus filas: José Miguel Insulza. El parlamentario aseguró que no era partidario de establecer límites a la soberanía popular y, asimismo, sostuvo -antes de rechazar la retroactividad- que dicha disposición escondía intereses particulares.

En sectores del partido, además, no cayó nada de bien que el presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, no hubiese votado respecto de ese artículo. El legislador si bien aprobó el límite a la reelección, aseguró luego de la votación que tuvo problemas técnicos y no se encontraba conectado a la sesión que se desarrolló vía telemática. Con todo, explicó que de haber votado, se habría abstenido. “Voté a favor del límite a la reelección, pero si se va a establecer una excepción creo que se debe establecer para todos los niveles (...) o hay retroactividad sin excepciones o hay para todos los niveles. Y eso da cuenta de que aquí se trató de generar normas a la medida”, afirmó anoche.

Ambos hechos generaron incomodidad entre la bancada de diputados y, asimismo, al interior de las juventudes del partido. El presidente de esa instancia y subjefe de bancada, Juan Santana, recordó que había un acuerdo congresal del año pasado del PS que mandaba a los legisladores a aprobar el límite a la reelección.

El propio legislador, además, anunció que llevará un voto político sobre este tema al Comité Central que la colectividad sostendrá mañana. “Este jueves habrá Comité Central del PS. Como presidente de la @JS_Chile llevaré voto político para que todas y todos nuestros parlamentarios asuman compromiso de votar el límite a la reelección con retroactividad. El PS debe respetar sus acuerdos congresales. No hay excusas”, afirmó mediante su Twitter.

El acuerdo que fue ratificado en el XXXI congreso de la colectividad sostiene que “se aprueba limitar la permanencia en los cargos de elección popular, eliminando la figura de las reelecciones indefinidas”, agregando que se “solicita a su actual bancada de senadores el mayor esfuerzo para retomar y culminar la tramitación de dicha ley”. Con todo, no hay alusiones específicas respecto del ámbito de aplicación de la norma.

Los dardos a Provoste y Pizarro en la DC

Asimismo, el tema también causó molestia al interior de la Democracia Cristiana, particularmente en la militancia y en la juventud del partido. De sus cinco senadores, solo Jorge Pizarro y Yasna Provoste no respaldaron la indicación que regulaba la retroactividad, mientras que Ximena Rincón, Carolina Goic y Francisco Huenchumilla aprobaron todo el proyecto.

Así, según fuentes de la directiva, durante la sesión de anoche, las “redes” de la democraciacristiana “explotaron” con comentarios respecto de la actuación de sus senadores y, en particular, debido a los argumentos que utilizaron los parlamentarios para fundamentar su votos.

En ese sentido, según explican desde la DC, si bien no se están evaluando algún tipo de reclamo formal, aseguraron que buscarán que se reponga ese artículo durante el resto de la tramitación.