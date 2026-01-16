Libertarios piden una “propuesta formal, completa y transparente” a equipo de Kast para reevaluar su ingreso al futuro gobierno

Quedan solo cuatro días para que el presidente electo José Antonio Kast revele su equipo ministerial y el diseño aún no está listo.

Y es que el escenario en esta carrera a contrarreloj ha estado marcado por negativas, ajustes y presiones.

Es bajo ese marco que Kast decidió hacer cambios. Uno de ellos fue bajar el nombre del periodista y exejecutivo de CMPC, Guillermo Turner, quien ya estaba confirmado para asumir en Defensa.

Esto en particular, fue leído como una señal de que el diseño original estaba siendo corregido , lo que reactivó la reflexión de los libertarios, que hace días atrás habían dado un portazo rotundo al gobierno republicano.

Así lo dejó entrever el propio timonel del PNL, Johannes Kaiser, quien en conversación con Emol TV sostuvo esta jornada que “siempre hay espacio para cambiar de opinión cuando cambian las condiciones”.

Esta misma postura fue reforzada más tarde por el diputado electo y vicepresidente de ese partido, Hans Marowski. “Para que exista una eventual reevaluación tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa” , dijo.

“Eso implica una propuesta formal, completa y transparente con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza”, explicó.

“Nosotros tomamos una decisión política en base a una oferta concreta. Y ellos conocen perfectamente cuáles son nuestros ejes de apoyo institucional. Hasta ahora no ha existido ningún contacto en ese sentido y el único canal válido para cualquier conversación es a través del presidente del partido”, zanjó.