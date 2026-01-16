SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Libertarios piden una “propuesta formal, completa y transparente” a equipo de Kast para reevaluar su ingreso al futuro gobierno

    "Nosotros tomamos una decisión política en base a una oferta concreta, y ellos conocen perfectamente cuáles son nuestros ejes de apoyo institucional. Hasta ahora no ha existido ningún contacto en ese sentido", sostuvo el vicepresidente del PNL, Hans Marowski.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Quedan solo cuatro días para que el presidente electo José Antonio Kast revele su equipo ministerial y el diseño aún no está listo.

    Y es que el escenario en esta carrera a contrarreloj ha estado marcado por negativas, ajustes y presiones.

    Es bajo ese marco que Kast decidió hacer cambios. Uno de ellos fue bajar el nombre del periodista y exejecutivo de CMPC, Guillermo Turner, quien ya estaba confirmado para asumir en Defensa.

    Esto en particular, fue leído como una señal de que el diseño original estaba siendo corregido, lo que reactivó la reflexión de los libertarios, que hace días atrás habían dado un portazo rotundo al gobierno republicano.

    Así lo dejó entrever el propio timonel del PNL, Johannes Kaiser, quien en conversación con Emol TV sostuvo esta jornada que “siempre hay espacio para cambiar de opinión cuando cambian las condiciones”.

    Esta misma postura fue reforzada más tarde por el diputado electo y vicepresidente de ese partido, Hans Marowski. “Para que exista una eventual reevaluación tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa”, dijo.

    “Eso implica una propuesta formal, completa y transparente con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza”, explicó.

    “Nosotros tomamos una decisión política en base a una oferta concreta. Y ellos conocen perfectamente cuáles son nuestros ejes de apoyo institucional. Hasta ahora no ha existido ningún contacto en ese sentido y el único canal válido para cualquier conversación es a través del presidente del partido”, zanjó.

    Más sobre:Partido Nacional LibertarioDefensaJosé Antonio KastGabinete

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    Kast opta por Ximena Rincón para el Ministerio de Energía

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    Figueroa y apertura de Jara a renunciar al PC: “Esperamos tener una conversación muy descarnada”

    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

