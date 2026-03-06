SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Lideres del oficialismo arriban a La Moneda por cónclave e insisten en articularse para enfrentar a la derecha

    Miembros del Frente Amplio, del Partido Socialista y el Partido por la Democracia participaran en la primera reunión formal tras el quiebre del bloque en enero.

    Por 
    Javiera Ortiz
     
    Josefa Sciammaro

    Luego de un mes de marcadas tensiones, miembros del oficialismo arribaron en La Moneda para llevar a cabo el cónclave convocado por el Presidente Gabriel Boric en Palacio este viernes. Esto luego de que al menos cuatro partidos políticos decidieran restarse del encuentro.

    Este último cónclave oficialista constituye el primer encuentro formal del bloque tras el quiebre que tensionó al sector a mediados de enero por dardos cruzados en torno a la Ley Nain Retamal. La instancia busca recomponer el diálogo en la recta final de la actual administración.

    Previo al inicio de la cita, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, valoró el encuentro y apuntó que “ hoy día tenemos una oportunidad única como oficialismo para poder tener un espacio que esperamos sea rico en discusión para poder hacer balances, pero también proyecciones de todos los desafíos que se vienen por delante”.

    La timonel de FA arribó junto al diputado Gonzalo Winter (FA), quien sostuvo que el oficialismo tiene el “deber y la responsabilidad” de levantar los cimientos para articular una oposición en un momento en que el presidente electo “rompe con la tradición de lo que ha sido la diplomacia chilena en donde se une a encuentros que van contra los intereses económicos de la República y de los habitantes de Chile”, acusó.

    En tanto, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, señaló que “nos parece que es el momento de estar en este cierre porque se cierra un ciclo, pero no solo se cierra un ciclo, sino que también se trabaja en uno nuevo”.

    “Más allá de si va a ser una o dos posiciones las que sea, lo importante es que mantengamos una adecuada coordinación para enfrentar una derecha que está mostrando algunas luces hoy día en el tema de derechos humanos”, agregó el timonel PPD.

    En tanto, el diputado y miembro del Partido Socialista, Raúl Leiva, apuntó que es “importante” participar en esta instancia de despedida del Ejecutivo. En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) señaló que el cónclave es “extremadamente importante”.

    “Aquí no solo se trata de discutir y poder conversar respecto de el análisis de lo que aconteció en la última elección, sino también cómo somos capaces nosotros de poder generar una unidad y poder generar una propuesta que sea alternativa a la derecha. Lo que viene el 11 de marzo es extremadamente complejo”, advirtió.

    Durante la jornada del viernes, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista y el Partido Radical desestimaron la invitación por recriminaciones al proyecto de reforma al sistema político impulsado por el gobierno y otras temáticas.

    La Democracia Cristiana -quienes fueron invitados a pesar de no formar parte de la alianza de gobierno- había desestimado la invitación del Ejecutivo. Sin embargo, los alcaldes DC de San Ramón y La Pintana, Gustavo Toro y Claudia Pizarro respectivamente, aparecieron sorpresivamente en La Moneda para participar de la instancia.

    Más sobre:CónclaveOficialismoLa MonedaFrente AmplioPartido SocialistaPartido por la Democracia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema rechaza demanda de error judicial que presentó ex DINA procesado en caso Frei Montalva

    Inmunización 2026: subsecretaria Albagli sostiene que “vacunarse tempranamente es más importante que en años anteriores”

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal

    Elizalde en inicio de cónclave oficialista en La Moneda: “Chile hoy es mejor que el año 2021 en todos los parámetros”

    Corte Suprema convoca a concurso por cargos de director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

    Lo más leído

    1.
    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    2.
    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    3.
    José Ignacio Palma, el “ghostwriter” de José Antonio Kast

    José Ignacio Palma, el “ghostwriter” de José Antonio Kast

    4.
    Orsini, Castro y Cariola y otros 83 diputados se despidieron de la Cámara

    Orsini, Castro y Cariola y otros 83 diputados se despidieron de la Cámara

    5.
    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema rechaza demanda de error judicial que presentó ex DINA procesado en caso Frei Montalva
    Chile

    Corte Suprema rechaza demanda de error judicial que presentó ex DINA procesado en caso Frei Montalva

    Inmunización 2026: subsecretaria Albagli sostiene que “vacunarse tempranamente es más importante que en años anteriores”

    Elizalde en inicio de cónclave oficialista en La Moneda: “Chile hoy es mejor que el año 2021 en todos los parámetros”

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”
    Negocios

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM

    Las AFP concretan postulación de Carolina Schmidt para el directorio de Falabella

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Fernando Ortiz aborda su futuro tras perder el Superclásico ante Universidad de Chile en el Monumental
    El Deportivo

    Fernando Ortiz aborda su futuro tras perder el Superclásico ante Universidad de Chile en el Monumental

    Otra mala noticia para Paqui Meneghini en la U: el plazo de recuperación de Juan Martín Lucero

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal
    Cultura y entretención

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana