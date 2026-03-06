Lideres del oficialismo arriban a La Moneda por cónclave e insisten en articularse para enfrentar a la derecha

Luego de un mes de marcadas tensiones, miembros del oficialismo arribaron en La Moneda para llevar a cabo el cónclave convocado por el Presidente Gabriel Boric en Palacio este viernes. Esto luego de que al menos cuatro partidos políticos decidieran restarse del encuentro.

Este último cónclave oficialista constituye el primer encuentro formal del bloque tras el quiebre que tensionó al sector a mediados de enero por dardos cruzados en torno a la Ley Nain Retamal. La instancia busca recomponer el diálogo en la recta final de la actual administración.

Previo al inicio de la cita, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, valoró el encuentro y apuntó que “ hoy día tenemos una oportunidad única como oficialismo para poder tener un espacio que esperamos sea rico en discusión para poder hacer balances, pero también proyecciones de todos los desafíos que se vienen por delante”.

La timonel de FA arribó junto al diputado Gonzalo Winter (FA), quien sostuvo que el oficialismo tiene el “deber y la responsabilidad” de levantar los cimientos para articular una oposición en un momento en que el presidente electo “rompe con la tradición de lo que ha sido la diplomacia chilena en donde se une a encuentros que van contra los intereses económicos de la República y de los habitantes de Chile”, acusó.

En tanto, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, señaló que “nos parece que es el momento de estar en este cierre porque se cierra un ciclo, pero no solo se cierra un ciclo, sino que también se trabaja en uno nuevo”.

“Más allá de si va a ser una o dos posiciones las que sea, lo importante es que mantengamos una adecuada coordinación para enfrentar una derecha que está mostrando algunas luces hoy día en el tema de derechos humanos”, agregó el timonel PPD.

En tanto, el diputado y miembro del Partido Socialista, Raúl Leiva, apuntó que es “importante” participar en esta instancia de despedida del Ejecutivo. En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) señaló que el cónclave es “extremadamente importante”.

“Aquí no solo se trata de discutir y poder conversar respecto de el análisis de lo que aconteció en la última elección, sino también cómo somos capaces nosotros de poder generar una unidad y poder generar una propuesta que sea alternativa a la derecha. Lo que viene el 11 de marzo es extremadamente complejo”, advirtió.

Durante la jornada del viernes, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista y el Partido Radical desestimaron la invitación por recriminaciones al proyecto de reforma al sistema político impulsado por el gobierno y otras temáticas.

La Democracia Cristiana -quienes fueron invitados a pesar de no formar parte de la alianza de gobierno- había desestimado la invitación del Ejecutivo. Sin embargo, los alcaldes DC de San Ramón y La Pintana, Gustavo Toro y Claudia Pizarro respectivamente, aparecieron sorpresivamente en La Moneda para participar de la instancia.