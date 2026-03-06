Alcaldes de la DC participan en cónclave oficialista organizado por La Moneda pese a que su partido declinó la invitación

La jornada de este viernes ha estado marcada por el desarrollo del cónclave oficialista organizado por el Ejecutivo. La instancia busca articular las fuerzas para el nuevo periodo de gobierno, a cargo del presidente electo, José Antonio Kast.

El encuentro organizado por el Presidente Gabriel Boric, invitó a nueve partidos de los cuales cuatro desertaron su participación . Entre ellos, la Democracia Cristiana que, tras presiones de los senadores anunciaron su ausencia por diferencias con la actual administración.

No obstante, dos autoridades municipales del partido asistieron a la reunión. Se trataría de los alcaldes de La Pintana, Claudia Pizarro, y de San Ramón, Gustavo Toro.

Pese a las explicaciones del partido, las autoridades municipales se presentaron en agradecimiento a la presencia del mandatario en sus respectivas comunas.

Sin embargo, al ser consultado por la decisión del partido a rechazar la invitación el jefe comunal de San Ramón, señaló que “creo que no es una buena señal, en respeto a las autoridades que se restaron, tendrán sus motivos, pero en mi caso tengo principalmente elementos positivos por el cual quiero estar acá presente“.

“Si se resta de los espacios, cada día vamos desapareciendo. La DC de a poco ha ido disminuyendo su fuerza y eso tiene que ver porque muchas veces nos damos gustitos que no le hacen bien a la democracia”, enfatizó el alcalde.

Por último, concluyó asegurando que, como partido “tenemos que ser capaces de estar a la altura y eso lo logramos cuando somos capaces de dialogar (...). El problema es cuando uno no está presente, no existe ”.

Por su parte, la alcaldesa Pizarro, afirmó que “el Presidente Boric en ocho oportunidades fue a la comuna. Tengo mucho que agradecer porque por primera vez creo que La Pintana estuvo en primera línea ”.

Además, recalcó los esfuerzos del gobierno por llevar a cabo el desarrollo de la construcción de la línea nueve del Metro. “La línea nueve del metro comienza por la comuna de La Pintana, creo que tengo que estar acá para agradecer esas gestiones que van a cambiar la vida de las personas de mi comuna”, sostuvo Pizarro.