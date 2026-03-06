El último test de gobernabilidad de Boric: encabeza cónclave con varias bajas y disputas entre los partidos

El Presidente Gabriel Boric enfrentará este viernes su último test, a cargo del Ejecutivo, para proyectar la articulación del actual oficialismo ante el nuevo ciclo político que iniciará el próximo 11 de marzo, con la llegada a La Moneda del nuevo Mandatario, José Antonio Kast.

Lo hará encabezando un complejo cónclave en el salón Montt Varas de Palacio, a partir de las 15.00 horas. Se trata de la última de estas instancias, que ya inició con el pie izquierdo, pues de los nueve partidos que fueron invitados, cuatro ya anunciaron su ausencia, todos por diferencias con la administración Boric : el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y la Democracia Cristiana. Estos últimos fueron convidados a la cita de forma inédita, pues no participan de la alianza de gobierno.

Así, Boric encabezará un encuentro con bajas y solo contará con sus ministros, asesores y, al menos, las colectividades a las que más importancia les ha dado durante su mandato: el Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Por la Democracia y Partido Liberal.

Con este escenario, el deseo del Ejecutivo de coordinar y articular al sector de cara a su nueva etapa como oposición al gobierno de Kast ya parte cuesta arriba. Esto a la luz de que el propio Presidente ha confidenciado que uno de sus principales anhelos políticos, al mando de La Moneda, era consolidar una coalición como en su momento lo fueron la Concertación y el Frente Popular. A cambio de esto, la alianza de ocho partidos que lo acompañó durante su mandato terminó con cruces evidentes y sin siquiera tener un nombre .

El desaire de los cuatro partidos a Boric en su último cónclave ajustó los planes del Ejecutivo . Esto porque en un principio se informó, en el comité político ampliado del lunes, a los partidos que el encuentro se haría en el ex-Congreso de Santiago, donde se esperaba una mayor convocatoria.

En medio de las bajas comunicadas por las tiendas -varias de las cuales están en proceso de disolución-, el lugar se cambió para La Moneda, en un espacio más reducido. Según defienden algunos en Palacio, esto se hizo para dar una imagen más de “gobierno”, pese a que en un inicio se invitó a la DC justamente para dar una señal de mayor amplitud.

La idea de que Boric no logró consolidar una coalición es algo comentado entre los líderes de los partidos que integraron el Ejecutivo.

Este viernes, en radio Duna, el timonel y senador del PPD, Jaime Quintana, afirmó que “sin duda este es un gobierno que va a tener (logros) para mostrar, pero el objetivo de avanzar en una coalición no se logró”.

Por otro lado, la jefa del FA, Constanza Martínez, indicó a este medio que “esperamos que el cónclave sea un espacio nutritivo de balance, pero también proyecciones, de todo el inmenso trabajo que se realizó durante estos cuatro años”.

“Lo importante en este proceso es que el progresismo sea capaz de encontrarse y construir puentes para estos desafíos que vienen, especialmente frente a una ultraderecha que está proponiendo retrocesos en derechos y en la forma en cómo convivimos en nuestro país”, agregó la exdelegada presidencial en la RM y timonel del partido de Boric.

Para el senador electo Vlado Mirosevic (PL), la instancia servirá para “coordinar cómo viene la cosa en adelante, creo que es importante”. Junto a eso, el representante de Arica añadió su molestia con las tiendas que se restaron.

“A mí no me parece que uno puede ser parte de un gobierno cuatro años y restarse la última semana. Está fuera de la ética política”, dijo.

Todas las tiendas se excusaron por diferencias políticas. Por el lado de la DC, su dirigencia retrocedió ante la idea de asistir, ya que no son parte del Ejecutivo. En la FRVS, el diputado Jaime Mulet aseguró que “sería raro asistir cuando sacaron al único y un excelente ministro (Esteban Valenzuela) que teníamos en el gobierno por pretender armar una lista parlamentaria”.

Tomás Hirsch, de Acción Humanista, agregó: “No vamos al cónclave, porque estamos muy decepcionados con el último proyecto impulsado, enviado y promovido por el Ejecutivo, de reforma al sistema político, que dificulta enormemente la creación de nuevos partidos, que limita la participación de ciudadanos independientes, que impide la fusión de partidos, que restringe el financiamiento solo a quienes tienen parlamentarios”.

Desde el PR, en tanto, se emitió un comunicado en el que se plantearon los mismos reparos que Acción Humanista para ausentarse del acto de cierre de Boric con sus partidos que lo acompañaron por cuatro años.