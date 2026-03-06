SUSCRÍBETE
    Política

    Humanistas, radicales, regionalistas verdes y la DC se restan del cónclave oficialista convocado por el gobierno

    Uno de los principales motivos aludidos por las colectividades oficialistas fue la reforma al sistema político impulsada por el gobierno. La DC, en tanto, esgrimió como justificación no formar parte de la alianza de gobierno.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    Acción Humanista, el Partido Radical y la Federación Regionalista Social -los tres en proceso de disolución por no alcanzar los umbrales mínimos de votación o representación parlamentaria para mantener su existencia legal- se restaron del cónclave oficialista que tendrán lugar este viernes en La Moneda a las 14.30 horas. También hizo lo mismo la Democracia Cristiana, que si bien no forma parte de la alianza de gobierno, se autodefine como progresista y había sido invitada por el Ejecutivo.

    Ya ayer, en entrevista con Desde La Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el presidente nacional (s) de la DC, Óscar Ramírez adelantaba que si la reunión “va a tener el carácter de despedida de gobierno, a la Democracia Cristiana no le correspondería estar”. En la tarde, y en medio de la férrea oposición de los senadores DC para asistir, Ramírez confirmó que se restarán.

    Lo mismo hizo ayer el timonel de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el diputado Jaime Mulet en conversación con radio UChile. “Lo más probable es que no vayamos. No vamos a ir al cónclave. Se ha planteado hace mucho tiempo desde el gobierno la idea de hacer este cierre y hay una disputa en varios temas que tienen que ver con lo que sigue".

    “Nosotros hemos tenido diferencias en el último año particularmente, de cómo enfrentar el proceso electoral parlamentario presidencial que pasó, diferencias bastante profundas en algunos aspectos, como que terminamos yendo en una segunda lista parlamentaria”, dijo para luego nombrar la salida del ministro Esteban Valenzuela (FRVS) de su cargo como uno de sus disensos con la actual administración y como el “corolario” el proyecto de reforma al sistema político, que perjudicaba a partidos en disolución como el suyo.

    La citada reforma, hoy en tercer trámite constitucional, también fue aludida por Acción Humanista para justificar su ausencia del cónclave. El presidente de esta tienda, el diputado Tomás Hirsch, dijo sentirse “muy decepcionado” con este proyecto.

    “Dificulta enormemente la creación de nuevos partidos, que limita la participación de ciudadanos independientes, que impide la fusión de partidos y que restringe el financiamiento sólo a quienes tienen parlamentarios (...) El presidente Boric pudo ser candidato a diputado el año 2017 justamente porque los humanistas legalizamos la Región de Magallanes para que él pudiera ser candidato“, añadió.

    La diputada Ana María Gazmuri (AH) sostuvo que “participar hoy en ese encuentro sería simplemente ser parte de una postal política que no refleja la realidad de nuestra relación. Un ejemplo: me correspondió liderar la defensa de los pacientes usuarios de cannabis, aprobamos la ley, y este Ejecutivo no fue capaz ni siquiera de emitir algún reglamento o protocolo que viabilice su implementación. Los pacientes, que confiaron en este gobierno, hoy quedan en peor posición que nunca. Es imperdonable, y ese es solo un ejemplo“.

    El líder del Partido Radical, Leonardo Cubillos, citó también en una declaración la reforma como uno de sus motivos para no asistir: “Sorprende y decepciona profundamente la actitud de algunos sectores del oficialismo, socialistas, pepeidistas, comunistas y frenteamplistas en la reciente discusión de la reforma al sistema político, cuya votación evidencia una falta de respeto hacia el rol histórico y político del radicalismo”.

    “No participaremos de una instancia espuria, falsa, dominada por colectividades que, con sus votos y abstenciones, pretenden ‘reflexionar’ el progreso de Chile sin radicalismo”, aseveró.

    Más sobre:Acción HumanistaAna María GazmuriTomás HirschCónclave oficialistaFRVSJaime MuletReforma políticaPartido Radical

