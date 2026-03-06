“Líneas rojas” se mantienen: libertarios celebran primer aniversario y proyectan su rol en gobierno de Kast

Este viernes, a partir de las 16:00 horas, están convocados en el Teatro Coliseo, a pasos de La Moneda, más de dos mil dirigentes del Partido Nacional Libertario (PNL) para celebrar el primer aniversario de la colectividad.

La “Jornada de la Libertad” será liderada por el exabanderado y presidente del partido, Johannes Kaiser, y contará con la participación de algunas figuras internacionales, como el argentino Agustín Laje —director ejecutivo de la Fundación FARO, organización trasandina cercana al gobierno de Javier Milei—. Junto a él también participará el escritor de ese país Nicolás Márquez.

“Vamos a tener una actividad con cientos de nuestros militantes, vamos a reconocerle los méritos a nuestros diputados electos, pero también a aquellos que fueron candidatos y no lograron serlo (...). Vamos a reconocer el trabajo de todos aquellos que hicieron posible el milagro de haber gestionado, creado una organización política que es la segunda más grande de Chile, la más grande de la derecha en número de militantes”, dijo Kaiser a La Tercera.

Al mismo tiempo, en la colectividad reconocen que la cita también servirá para delinear el 2026 y el rol que asumirá el partido en el gobierno de José Antonio Kast. Esto, después de que en enero la directiva decidiera no sumarse a la nueva administración y —en palabras del propio Kaiser— se definiera como una “oposición amigable”.

De hecho, a los discursos que entregarán algunos líderes del partido como exabanderado y el vicepresidente Hans Marowski, también se sumará un conversatorio que moderarán la senadora Vanessa Kaiser y el secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, en torno a los desafíos y objetivos para el año, donde —entre otras cosas— se espera adelantar el rol del partido en el futuro gobierno.

Al respecto, Marowski aseguró que “conversaremos sobre los desafíos políticos y culturales que vienen hacia adelante”.

En esa línea, afirmó que “de cara al próximo gobierno, el PNL aspira a jugar un rol relevante, apoyando todas las medidas que permitan recuperar la seguridad, controlar la inmigración ilegal, impulsar el crecimiento económico y terminar con los obstáculos del Estado para quienes trabajan y emprenden. Y, por supuesto, también seremos críticos cuando corresponda si vemos que esos objetivos se diluyen”.

“En todas aquellas materias que están relacionadas con mercados libres, seguridad, enfrentar la inmigración ilegal, potenciar, defender nuestra cultura nacional, vamos a estar apoyando al partido y al gobierno del presidente Kast”, agregó Urzúa.

Eso sí, adelantan, mantendrán las llamadas “líneas rojas” que hicieron llegar en enero al equipo de Kast, que consideran temas como la reforma al Poder Judicial, control fronterizo y cuestionamientos a la agenda 2030, el INDH, entre otras materias.

En todo caso, la decisión de no ingresar al gobierno ha generado ruido en la interna, sobre todo tras los cuestionamientos que ha levantado el diputado y exjefe de campaña de Kaiser, Cristián Labbé, quien ha sido crítico de la decisión de la determinación y ha calificado a la actual mesa del partido como “totalitaria”.