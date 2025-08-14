SUSCRÍBETE
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

El gobernador metropolitano además aseguró en una entrevista radial que la solicitud de remoción que ingresaron los consejeros de Chile Vamos para destituirlo por faltas a la probidad y abandono de deberes es “más una acción política que una acción jurídica”.

Por 
Lya Rosen
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se refirió al efecto de la solicitud de remoción en su imagen pública. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En medio de una entrevista por la Expo Agua 2025, que tiene entre sus organizadores al Gobierno de Santiago, Claudio Orrego se refirió en extenso al requerimiento de Cores de Chile Vamos para destituirlo y el efecto que en su imagen pública han tenido las acusaciones que los consejeros esgrimen para exigir su salida del cargo para el que fue reelegido en 2024.

El requerimiento fue presentado a fines de julio por un grupo de 16 consejeros regionales de la Región Metropolitana ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para pedir la destitución de Orrego, acusándolo de haber incurrido en “notable abandono de deberes” y una “contravención grave al principio de probidad administrativa”. Una presentación que este martes debieron rectificar por segunda vez debido a vicios formales en el libelo.

En conversación con el espacio Qué hay de Nuevo, de Radio Infinita, el gobernador metropolitano aseguró esta tarde que la solicitud de remoción que ingresaron los consejeros republicanos y de la UDI para destituirlo por faltas a la probidad y abandono de deberes es “más una acción política que una acción jurídica”.

“Nosotros hemos tenido informes de la Contraloría, como tienen todas las instituciones públicas, y estamos precisamente dentro de los plazos. Hoy venció uno de ellos, el informe 265, que era el plazo que nos dio la contraloría para informar como habíamos subsanado sus observaciones, que son súper válidas y hay algunas de ellas con las que no estamos de acuerdo y las vamos a representar”, agregó.

Además hizo hincapié en que los consejeros deberían estar enfocados en otros proyectos en vez de pedir su destitución. “Consejeros regionales que llevan cinco meses en su cargo, y lo primero que hacen, en vez de proponer un proyecto para la ciudad, de seguridad, de eficiencia hídrica, es pedir la destitución de un gobernador que, dicho sea de paso, trabaja con lo 52 alcaldes y es bastante bien evaluado, y acaba de tener una elección bastante contundente. Es un acto de aprovechamiento político”, afirmó.

Un momento de descargo en el que además se refirió directamente a quienes, a su juicio, le han imputado la comisión de delito. “Muchos consejeros regionales han imputado delitos, pero en particular yo en el último consejo regional hice referencia al consejero Javier Martínez y especialmente al consejero Álvaro Bellolio, que no solamente ha mentido reiteradamente, sino que además ha imputado delitos que son falsos”, aseguró.

Incluso fue aún más enfático al reflexionar cómo la acusación realizada por los cores de Chile Vamos lo ha afectado en su imagen pública, sosteniendo que al “estar dos meses sometido a todo tipo de acusaciones, con gran difusión en los medios de comunicación, llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua. Yo creo que no hay ningún grupo criminal que haya recibido más titulares críticos que yo durante los últimos meses”.

