    Política

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia

    El organismo disciplinario de la Falange notificó al exmandatario que dispone de 10 días hábiles para responder, luego de que decidieran suspender su militancia por haberse reunido con José Antonio Kast. Frei Ruiz-Tagle ha hecho saber a su entorno que esta vez quiere dar su versión.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Miércoles 17 de diciembre. Esa es la fecha límite para que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle envíe sus descargos al tribunal supremo (TS) de la Democracia Cristiana (DC), luego de que el organismo decidiera suspender su militancia en la colectividad por haberse reunido con el candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast.

    En el intertanto, algo es claro. De acuerdo a fuentes cercanas al exmandatario, es seguro que él hará llegar su versión de los hechos antes de esa fecha. Las mismas fuentes agregan que la respuesta será después de la segunda vuelta de este domingo.

    El mismo Frei se encargó de solicitar, a través de un correo electrónico, más tiempo para poder responder, puesto que, hasta la semana pasada, estaba en China, en actividades del Club de Madrid, sin tiempo y con dificultades para conectarse a internet como para responder.

    El correo sorprendió a la militancia democratacristiana, puesto que Frei ya había sido llevado al TS anteriormente, pero no había emitido descargos. Esta vez, sin embargo, es distinta, puesto que fue la directiva nacional, encabezada por Francisco Huenchumilla, la que lo denunció.

    La secretaria nacional, Alejandra Krauss, incluso solicitó públicamente que se apliquen “las más altas medidas disciplinarias que correspondan” contra Frei. En ese entendido, la expulsión está sobre la mesa.

    El tribunal resolvió darle diez días hábiles más para emitir sus descargos, a partir del 4 de diciembre, cuando Frei regresó a Chile de su viaje. Esta semana se le notificó del nuevo plazo.

    La mañana del miércoles, el expresidente se refirió escuetamente a la medida adoptada por el tribunal tras participar de un seminario de Clapes UC. Se limitó a decir: “¿Mi sentir? Yo no soy sintiente, los animales son sintientes”.

    En el pasado, Frei ha sido enfático en que, pese a sus públicas diferencias con las últimas dirigencias de la DC, no renunciará a su militancia en el partido que fundó su papá, Eduardo Frei Montalva, y del que él fue presidente entre 1991 y 1993.

    “Llevo 64 años de militante y a mis 80 no me voy a ir”, dijo Frei Ruiz-Tagle a radio Agricultura en 2022, cuando él hizo público su respaldo a la opción “Rechazo” en el plebiscito constitucional de ese año, mientras que su partido estuvo institucionalmente por el “Apruebo”.

    El tribunal supremo está citado para sesionar de forma telemática esta noche. Sin embargo, el caso Frei no es -por ahora- un punto en tabla. En lugar de eso, la instancia pretende abordar temas relativos a las elecciones internas de la DC, que incluye directivas regionales, comunales y delegados territoriales, entre otros cargos.

