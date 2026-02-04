SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    López y Arrau protagonizan roce por “corte de cintas” en Obras Públicas y marcan nuevo desencuentro en medio de bilaterales

    La titular del MOP respondió a las declaraciones de su sucesor, quien dijo que su misión no será "cortar cintas" y que su gestión se centrará en que "el próximo gobierno que venga reciba un sistema que esté más ordenado".

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Josefa Sciammaro
    Jéssica López / Martín Arrau

    Ahora fue el turno de la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, y su sucesor, Martín Arrau. La titular saliente y el secretario de Estado entrante protagonizaron un nuevo roce en medio de las citas bilaterales de traspaso de mando entre las administraciones del Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast.

    El cruce entre ambas figuras se suma a una serie de desencuentros entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, por las acusaciones de “amarres”, la gestión por los incendios y la formalización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, entre otros.

    La polémica se inició luego de las declaraciones de Arrau al Diario Financiero, en que señaló: “El MOP es muy robusto. No creemos en la refundación, pero sí venimos a reinstitucionalizar el Ministerio (…) no vengo a cortar cintas, nuestra misión acá es otra. Es que el próximo gobierno que venga reciba un sistema que esté más ordenado, donde haya más competencia, donde haya más claridad. Y eso es lo que queremos entregar”.

    La primera respuesta de López fue mediante sus redes sociales, donde apuntó: “Oiga Martín Arrau, nadie viene al MOP sólo a cortar cintas. Pero ese hito, es muy importante porque es el cierre de un trabajo serio que honra a los equipos del gobierno, del MOP, de las empresas contratistas y, sobre todo, honra a las personas a quienes esas obras sirven y por la que tanto han luchado. Si la cinta la corta el presidente, mucho mejor”.

    La titular de Obras Públicas profundizó su contestación desde Aysén, donde es parte de la comitiva que acompaña al Presidente Boric en su gira regional.

    “Todas las obras que nosotros hacemos tienen un sentido bien profundo, entonces cortar una cinta tiene un significado importante”, dijo.

    Y luego agregó: “Tiene que cortar cinta y ojalá el presidente corte cinta, porque eso la gente lo recibe, honra las obras, les da categoría, y para nosotros es importante, nosotros que hacemos las obras, es importante que el presidente las inaugure”.

    El propio Boric, este martes, hizo alusión a las palabras de Arrau, al señalar que: “Cortar cinta, inaugurar una obra, tiene un sentido bien profundo. Yo lo veo desde honrar un trabajo que se ha hecho, largo, a veces duro. Honrar a todos los funcionarios públicos que han entregado su esfuerzo para eso. Honrar también en este caso a todo el personal del cuerpo militar del trabajo, y sobre todo honrar a los beneficiarios, la gente que vive en la zona y que va a recibir esta obra con alegría”.

    López profundizó en la polémica cuando todavía no hay fecha fijada para su reunión bilateral con Arrau para el traspaso en el MOP y justo en un día -este miércoles- en que Boric encabeza cuatro “cortes de cintas” en Aysén.

