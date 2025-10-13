SUSCRÍBETE
Los 45 minutos de Boric con el Papa León XIV: intercambiaron regalos y se evitaron diferencias por aborto y eutanasia

El Presidente abordó con el sumo pontífice el caso Karadima y los abusos perpetrados en la Iglesia chilena.

Paula Pareja 
Paula Pareja
Mario Tomassetti

En un ajetreado y caluroso día en la ciudad del Vaticano, el Presidente Gabriel Boric concretó su esperada cita con el Papa León XIV en la Biblioteca del Palacio Apostólico. El encuentro se realizó media hora antes de lo programado, debido a cambios en la agenda papal.

La cita duró 45 minutos, registrándose como uno de los encuentros más extensos entre un jefe de Estado chileno y el sumo pontífice de la iglesia católica.

La reunión comenzó a las 10:40 y terminó a las 11:25, hora local, y duró más de lo contemplado -se estimaba una extensión de 30 minutos-. La conversación se realizó en español y en ella se trataron varios temas, como las violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Tras la audiencia privada, el Presidente se refirió a lo conversado con el sumo pontífice, asegurando que el Papa le transmitió “el dolor que le había producido como misionero, y que le produjo a Francisco también, los abusos sexuales que existieron en la Iglesia Católica”.

“Me mencionó explícitamente el caso de (Fernando) Karadima o el caso del obispo (Juan) Barros y cómo eso al Papa Francisco le había dolido mucho, en particular en la visita que hizo a Chile, en donde me contaba León que fue duro para Francisco”, sostuvo.

Tras el encuentro, la comitiva presidencial, compuesta por el canciller Alberto van Klaveren, la ministra secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, la embajadora de Chile ante la Santa Sede, Patricia Araya, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, la senadora Loreto Carvajal y los senadores Sergio Gahona y Juan Ignacio Latorre, mantuvieron un breve saludo protocolar con el sumo pontífice.

Posterior a ello, la delegación chilena le entregó al Papa varios obsequios.

En total fueron cinco regalos, el primero de ellos fue un vinilo de La Cantata por los Derechos Humanos. También se le regaló un libro sobre la Vicaría de la Solidaridad, titulado Vicaría de la Solidaridad: Una experiencia sin fronteras, de Gilberto C. Aranda Bustamante.

Al sumo pontífice también se le hizo entrega del libro ilustrado de Pablo Neruda Alturas de Macchu Picchu. Sumado a ello, se le regaló una selección de vinos chilenos y la camiseta de la Selección Nacional Chilena de Rugby, Los Cóndores, equipo que recientemente clasificó al Mundial.

Por su parte, la Santa Sede le regaló al Mandatario la escultura en bronce “Diálogo entre generaciones”, el escrito “Mensaje para la Paz”, de autoría del Papa Francisco publicado 1 de enero de este año, y un libro de imágenes de las obras de arte del Palacio Apostólico.

El Sumo Pontífice, además, le regaló a todas las autoridades de la delegación una Medalla Pontificia.

Eutanasia y aborto

Inmediatamente después del encuentro con el Papa, el Presidente Boric sostuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, encuentro en el que también participó el canciller, la ministra Lobos, la embajadora Araya y el secretario para la Relación con los Estados de la Santa Sede, Monseñor Paul Gallagher.

En esa instancia, según reconoció el mandatario, si se abordó la agenda que impulsa la administración frenteamplista que considera la eutanasia y el aborto.

“Una de las cosas que le planteé (al cardenal Parolín), y le conté parte de la conversación que tuvimos con el cardenal Chomalí, que acá podemos tener diferencias y son legítimas y nosotros respetamos la opinión de la Iglesia. Nosotros como gobierno estamos impulsando una ley de eutanasia que permita a quienes así lo quieran y así lo establezcan de manera responsable, bien fundada voluntariamente, una muerte digna. Y estamos impulsando porque creemos en ello el derecho a un aborto con plazos, sin causales. La Iglesia tiene otra opinión y eso es totalmente bienvenido", señaló.

En su itinerario, el Mandatario tenía contemplado primero visitar la Basílica Santa Maria Maggiore en Roma, para rendir un homenaje en la tumba del Papa Francisco junto a su comitiva, sin embargo, por temas de agenda, la visita fue pospuesta.

