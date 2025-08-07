SUSCRÍBETE
Política

Los complejos primeros pasos de Sutil y Coloma en el comando de Matthei

El empresario ha sostenido una serie de reuniones para conocer en profundidad la estrategia que se ha llevado a cabo –hasta ahora– en la campaña, mientras que el senador se enfrenta a su primera prueba de fuego: contener descuelgues dentro de Chile Vamos.

Rocío Latorre 
Rocío Latorre

Junto con el expresidente Eduardo Frei, el empresario Juan Sutil captó la atención del seminario “Crecimiento e inversión” –organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile y KPMG– que se llevó a cabo este miércoles. Varios conocidos se acercaron a felicitarlo por su incorporación al comando de Evelyn Matthei.

Aunque estaba invitado a la actividad desde antes de asumir un rol en la primera línea de la campaña, se dio la libertad de dar algunas definiciones más políticas.

“Para mí, el éxito de Chile se destruyó el 2013 con la Nueva Mayoría”, mencionando –entre otras cosas– la reforma educacional y al sistema político llevadas a cabo en la segunda administración de Michelle Bachelet.

Sutil está casi a tiempo completo en el comando y eso se ha hecho sentir en la casona de Enrique Foster 203.

Desde que se integró ha sostenido una maratón de reuniones de trabajo con el jefe de campaña, Diego Paulsen, para interiorizarse de la estrategia que se ha desplegado hasta ahora.

Sutil ya tuvo oportunidad de conocer al publicista ecuatoriano Daniel Pérez Pallares, quien ha sido sindicado como el “ideólogo” del endurecimiento de algunas posturas de Matthei, entre ellas su fallida arremetida judicial contra el Partido Republicano.

De todas formas, el empresario ha sido enfático en que no dejará de lado sus negocios durante este período. Incluso, en el corto plazo tiene agendado un viaje a Estados Unidos, país en el que Empresas Sutil tiene presencia desde fines del año pasado.

Durante la tarde, junto a Paulsen, el expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) asistió al conversatorio “El futuro de la minería en Chile” en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, instancia a la que Matthei fue convocada junto a José Antonio Kast, Jeannette Jara, Franco Parisi y Johannes Kaiser.

La prueba de fuego de Coloma

“Voy a votar por José Antonio Kast”. Esa definición del senador Alejandro Kusanovic (RN) –en entrevista con La Segunda– marcó el primer descuelgue explícito de la campaña de Matthei de parte de un parlamentario en ejercicio de Chile Vamos.

Aunque en RN no sorprendió la actitud del legislador –compitió como independiente en cupo del partido, impulsó la creación de un “movimiento libertario” junto al senador Rojo Edwards y entró a militar en la tienda recién en diciembre pasado–, el timonel Rodrigo Galilea adoptó inmediatas medidas disciplinarias.

Los antecedentes fueron remitidos al tribunal supremo de la colectividad. “Hoy hemos tenido una noticia muy lamentable de un senador que recién empezaba a militar en el partido y decide tomar una decisión que es contraria a lo que el consejo general decidió por inmensa mayoría", aseveró el senador Galilea.

Ese es uno de los primeros desafíos del senador Juan Antonio Coloma (UDI) en su nuevo rol como coordinador político: contener a aquellos que podrían sentirse tentados de respaldar a Kast. Se espera que en los próximos días agende encuentros con las bancadas.

La amenaza de los descuelgues no es nueva: el diputado Andrés Celis (RN) ya planteó la semana pasada que “si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo que él debiera ser el candidato del sector”.

Lo propio hizo el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien deslizó –en una entrevista en Sin Filtros– que Matthei podría hacer “un sacrificio muy grande por Chile (...) Estoy pensando en una segunda vuelta, estoy pensando en una primera vuelta".

Ambos debieron aclarar sus dichos tras reprimendas de sus respectivos partidos. A inicios de esta semana el diputado Miguel Mellado (RN), quien ha manifestado que “el voto es secreto” cuando se le ha consultado si vota por Matthei. Y en este caso, no es nueva la incomodidad del parlamentario con el curso de la campaña.

Este martes, el senador Coloma señaló en radio Pauta que su rol no obedece a ser un “guardián”, sino que motivar al conjunto de quienes apoyan a Matthei.

“Aquí no se trata de colocar guardianes, se trata de colocar entusiastas. Esta elección es muy decisiva para el país y hay que empujar el proyecto con convicción", afirmó.

