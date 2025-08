El crudo análisis del expresidente Frei en que apuntó contra candidatos presidenciales, partidos políticos y el Congreso

Un duro análisis fue el que realizó la mañana de este miércoles el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en medio de las campañas políticas de cara a la elección presidencial de noviembre de este año.

El otrora máxima autoridad del país entregó su visión sobre el panorama político actual en el inicio de su ponencia en el seminario “Chile: crecimiento e inversión. ¿Pensemos en grande?”, organizado por la Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y la empresa KPMG.

“¿Cuántos años llevamos por allá abajo? Menos de 2% promedio, en 10 años", dijo en referencia al crecimiento del país, y luego agregó: “¿Tenemos una próxima salida rápida? Después de las elecciones de noviembre y diciembre lo sabremos”.

Frei, siguiendo su postura, apuntó: “¿Cuál es el problema del crecimiento? Porque aquí en Chile siempre tenemos un culpable del asunto. Los primeros a quienes le echan la culpa son a los empresarios. Esa es la verdad. Después a los inversionistas, después a los emprendedores. ¿A cuál de todos esos le echamos la culpa? Yo se la voy a echar hoy día a las pymes políticas".

Y luego lanzó: “Porque en Chile no hay partidos políticos. En Chile hay pymes políticas . Tenemos 24 partidos en el Parlamento. Puede ser que el día 18 de agosto, cuando se presenten todos los candidatos, aparezcan casi 30 partidos, según ha dicho el Servel. Como 15 o 20 candidatos presidenciales. El gran negocio es ser candidato presidencial cada 4 o 5 años”.

Seguidamente, el exjefe de Estado puso como ejemplo al PDG: “¿Se acuerdan del Partido de la Gente? Nació como con 40 o 45 parlamentarios. Hoy día tiene 2″.

“Se juntan cuatro, forman una pyme. Se van a hablar con la secretaría para que les dé oficina, para que les dé recursos, para tener personal. Y vamos en esa ruedita. Y otro que ni siquiera viene a Chile, que viene cada 4 años aquí a hacer el negocio también”, sostuvo, en lo que se entiende como un cuestionamiento a Franco Parisi.

El expresidente planteó que “esas son las pymes políticas” y que “por eso la gran crisis de Chile es una crisis política. Y si no la resolvemos, no vamos a avanzar. No vamos a lograr el avance, ni el crecimiento, ni el desarrollo, ni nada de lo que hemos hecho y que se nos pueda ocurrir”.

En su alocución, Frei Ruiz-Tagle además remarcó que en el país “el sistema político es un embudo cerrado” y cuestionó: “En todas las encuestas, ¿dónde están los partidos políticos, penúltimo lugar, último lugar? ¿El Congreso, último lugar? O sea, a esta altura de la vida da casi vergüenza decir que uno es político".

“Yo sigo creyendo, y lo digo, y lo repito, y lo digo todos los días que me invitan, esto no da para más. ¿Qué persona o qué gobierno puede avanzar en su proyecto político cuando hay 24 partidos en la Cámara? Y como ahora son pymes, hay que ir a negociar con, de las 24 por lo menos, hoy día hay que ir a negociar. Ya sabemos lo que eso es. Es lo peor que nos ha pasado", enfatizó.

El expresidente contó que cada vez que sale de Chile le preguntan por la situación actual en el país: “Yo digo, la crisis de Chile es la crisis política. Si no la enfrentamos, no tenemos solución”.

“¿Cuántos proyectos importantes ha aprobado este Congreso en los últimos cuatro años? Se contará con una mano, con dos manos, con una yo creo. Porque los desastres que han aprobado tienen el país como lo tienen. Por eso, el Congreso es fundamental. Si no hay un buen gobierno y un buen Congreso, los países no avanzan",

En la parte final de su análisis, Frei dijo: “De la crisis política podríamos seguir hablando horas, pero hay que tomar decisiones, hay que votar, en noviembre, en diciembre. Está confuso el panorama, hay que llamar a los expertos políticos, (porque) si no resolvemos este tema en los próximos años, no hay solución para nada, ni para la seguridad, ni ningún tema que se ponga delante”.