Los postergados de Elizalde: republicanos, libertarios y socialcristianos aún esperan llamada para dialogar sobre reformas políticas

Los cambios al sistema político y electoral fueron nuevamente uno de los puntos abordados en su cuenta pública por el Presidente Gabriel Boric, quien el año pasado ya había instruido al ministro Álvaro Elizalde (PS) construir un acuerdo en torno a una reforma que ayude a la gobernabilidad y a combatir la fragmentación del Congreso.

Elizalde, quien entonces era secretario general de la Presidencia, continuó con su tarea ahora en el cargo de titular del Interior.

Incluso, en los días previos a la cuenta pública, el secretario de Estado intensificó conversaciones en vista de que la reforma constitucional, iniciada por un grupo transversal de senadores, comenzó a complicarse por los plazos, debido a que ya es muy difícil que culmine su tramitación antes del 18 de agosto, fecha límite para inscribir pactos electorales.

El problema de la reforma de los senadores, que plantea un umbral para que los partidos puedan acceder a la representación en la Cámara, incide en la conformación de alianzas electorales, por lo tanto, cualquier cambio posterior a agosto implica alterar las reglas del juego. Incluso, esta materia también puede contaminar las mismas negociaciones parlamentarias que se desarrollan antes de ese plazo.

La idea de Elizalde era construir un acuerdo que ya no esté amarrado a los tiempos electorales. El mismo la definió como una reforma complementaria, que a diferencia de la propuesta de los senadores no modificaría la Constitución, sino que las leyes orgánicas de partidos y de votaciones y escrutinios.

La ronda de conversaciones del ministro comenzó con los presidentes de partidos oficialistas, a quienes convocó a La Moneda a inicios de mayo.

Luego, el 15 de mayo, se reunió con los presidentes de la UDI, Guillermo Ramírez, y de RN, Rodrigo Galilea, además de los titulares de las comisiones de Constitución, la senadora Paulina Núñez (RN) y el diputado Jorge Alessandri (UDI).

El viernes 16 de mayo recibió en Palacio al senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, quien concurrió en representación de la timonel de su colectividad, Ximena Rincón.

El martes 20 de mayo se juntó, en la oficina de la Segpres en la Cámara, con el diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga.

Si bien en el Ministerio del Interior comentan que la idea del jefe de gabinete es reunirse con todas las fuerzas políticas (al menos las que tienen representación parlamentaria), hay partidos de derecha que hasta hoy no han recibido ninguna llamada de La Moneda para abordar las reformas políticas. Se trata de los partidos Republicano (12 diputados), Socialcristiano (1 senador y 4 diputados) y Nacional Libertario (6 diputados).

“La verdad es que no nos ha llamado. Yo espero que no sea intencional o que sea un tema sesgado por las diferencias ideológicas o políticas que podamos tener, porque además se trata de algo superimportante. Creo que todos debemos ser parte de este diálogo. Tampoco creo que se haya olvidado que existimos”, dijo la diputada Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano, quien comentó que en el pasado ya han sido marginados de ciertas conversaciones.

“Como partido no fuimos invitados a lo que fue el trabajo sobre la Comisión por la Paz y el Entendimiento, quedamos fuera de otra instancia, cuando se discutió por primera vez la reforma de pensiones, aunque después fuimos convocados”, añadió.

Desde la directiva del Partido Republicano, que lidera Arturo Squella, también dicen no tener novedades.

“No hemos mantenido ningún contacto con el ministro Elizalde. No sería algo que nos sorprendiera que llegara algún acuerdo directo con Chile Vamos, ya lo han hecho en varias ocasiones durante este periodo”, aseguró el jefe de la bancada republicana, Cristián Araya.

El presidente y abanderado del Partido Libertario, Johannes Kaiser, señaló que “no nos complica y no nos sorprende” que el ministro aún no los convoque. “Tenemos la convicción de que este proyecto ha sido acordado mucho antes y en otras salas, que no son aquellas del Congreso. Aquí hubo un acuerdo mucho más amplio -y nosotros lo planteamos en su momento- entre el gobierno y una parte de la oposición, y eso se está ahora cristalizando”.

“Aquellos que no somos parte del contubernio efectivamente no nos van a llamar a sumarnos a última hora”, señaló el aspirante presidencial.