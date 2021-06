Luciano Rivas vence a Tuma en la Araucanía y se convierte en el único triunfo de Chile Vamos

Con un 57,9% (64.877 votos) Luciano Rivas se convirtió en gobernador de la Región de la Araucanía, donde de manera sorpresiva venció al exsenador y exdiputado PPD Eugenio Tuma.

Hasta esta tarde en la oposición daban a Tuma como una de las cartas seguras de la Unidad Constituyente, dado de que en la primera vuelta del 15 y 16 de mayo obtuvo un 30,30% de los sufragios. Mientras que Rivas, alcanzó un 19,94%.

Pero esta tarde expresidente de la Multigremial dio la sorpresa al imponerse en el cargo que asumirá el 14 de julio. Se convirtió así en la única carta de triunfo del oficialismo en la jornada.

Luciano Rivas, independiente que postuló en un cupo de Evópoli, realizó su despliegue en la zona con un mensaje centrado en el apoyo a los emprendedores durante la pandemia, el combate a la pobreza, la descentralización y contra la violencia, el terrorismo, narcotráfico y robo de madera.

En los días previos a los comicios, además, cuestionó a Tuma por no participar en los últimos debates.

La Araucanía fue la única región en la cual Chile Vamos logró imponerse.

“Muy muy contento. La verdad es que estamos felices por el respaldo que recibimos hoy día. Creo que esta fue una campaña que desde el día uno nosotros propusimos con una mirada de futuro, no con una mirada desde los partidos políticos, sino que también desde la independencia que yo tengo representando, obviamente, a un sector a quien agradezco la oportunidad de haber representado y haber logrado este resultado, pero principalmente con un discurso de unidad, con un discurso de Araucanía del futuro, con un discurso de que tenemos que tener en las 32 comunas de La Araucanía las mismas oportunidades y eso es”, indicó Rivas luego de que se ratificara su triunfo.

En ese sentido el nuevo gobernador añadió que “hemos convocado desde el día uno a trabajar a todos, a dialogar, a avanzar en esta región, porque esta región ya no tolera más divisiones políticas pequeñas, sino lo que tenemos que empezar es a mirar el futuro, cuál es la Araucanía que queremos desarrollar en 30 años más. Cuál es la Araucanía que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y solucionar los problemas de hoy día. En eso no nos plantamos en promesas, sino que en lo que nos plantamos fue en una visión de futuro y en la promesa de trabajar por la Araucanía con todos los que se quieran sumar”.

Sichel y Briones esperaron los resultados con él

Apenas votó esta mañana en el Colegio Compañía de María de Apoquindo, Sebastián Sichel -candidato presidencial independiente de Chile Vamos- se trasladó a la Araucanía para acompañar a Rivas en la espera de los resultados que esta noche confirmaron su victoria.

Hasta La Araucanía también llegó la carta de Evópoli, Ignacio Briones, quien esperó los resultados de los comicios con él.

El ahora gobernador electo de la Araucanía también recibió el apoyo del resto de los presidenciables del oficialismo: Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli) y Mario Desbordes (RN).

“Me interesa ver cómo podemos tener un mejor país y Luciano representa una tremenda esperanza para esta región. Yo creo que eso es lo que ganó, primero. Lo segundo, hay un desafío grande de renovación política. Un desafío grande a hacer distintas las cosas, me pone muy orgulloso que estemos acá con Ignacio (Briones), mostrando que también el compromiso con la regionalización no empieza en Santiago, por eso nos vinimos a una región a celebrar este proceso”, dijo Sichel.

Tuma reconoce derrota

Tras conocerse los resultados adversos para su candidatura, Eugenio Tuma declaró que “llamé a Luciano Rivas para felicitarlo. La virtud de la democracia es que los perdedores tenemos que aceptar las derrotas y esto en verdad ha sido una derrota; pero perdimos levantando una bandera que tenía que ver con la región de la Araucanía, con una aspiración con un sueño de tener un entendimiento con el pueblo mapuche, con el estado, para descentralizar más para atender los tantos comités de viviendas, de tantas familia que sueñan con tener la casa propia. No lo pudimos hacer, espero que la derecha lo haga, la soberanía de la ciudadanía hay que respetarla y por tanto, creo que aquí lo que me queda es agradecer; agradecer mucho a todos los que me acompañaron en las primarias, en la primera vuelta con cerca de 92,000 votos, en la segunda vuelta ahora con una votación significativa sobre el 40% que no es menor. Pero sin embargo, ahí están los sueños las aspiraciones, ahí están los deseos de construir una región mejor”.

Finalmente el exsenador del PPD expresó “yo le deseo todo el éxito del mundo al gobernador electo y espero que sea exitosa no solamente sugestión, para la derecha sino también sea exitosa para la gobernación, para la Región de La Araucanía, exitosa en términos de lograr la paz”.