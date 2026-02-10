SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Macaya cuestiona dichos de Boric por proyecto de sala cuna: "Están construyendo un relato político en vez de asumir sus propios horrores"

    El senador de la UDI señaló que "el Presidente Boric ha optado por mentirle al país respecto a este tema" y que "nosotros queremos legislar, queremos reforma, pero bien hecha y sostenible".

    Por Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Dedvi Missene

    El senador Javier Macaya cuestionó los dichos del Presidente Gabriel Boric respecto al proyecto de Sala Cuna, apuntando que “a esta altura no tengo más que creer que el Presidente Boric ha optado por mentirle al país respecto a este tema. Y actuar con muy poca honestidad respecto a instalar que la UDI habría bloqueado el avance de este proyecto ley”.

    Durante la jornada del lunes, el mandatario acusó a la UDI de trabar el proyecto de ley de sala cuna, señalando que "todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna“.

    De acuerdo a lo que apuntó Macaya en conversación con Radio Duna, el mandatario “toma una definición de pasarse directamente a lo que va a hacer el Presidente Boric a partir del próximo 11 de marzo”.

    “Este es el único gobierno en el mundo que tiene 48 meses para despachar un proyecto así de complejo y se acuerda de este cuando lleva 47 semanas y media, y le faltan pocos días para terminar el año y empezar el receso legislativo”, añadió el senador.

    Según complementó, “creo que están construyendo un relato político en vez de asumir sus propios horrores”, apuntando que “acá hay un tema de contenido, no vamos a firmar un cheque en blanco a un proyecto mal calculado”.

    “Nosotros queremos legislar, queremos reforma, pero bien hecha y sostenible, la prisa del gobierno no puede terminar siendo algo que se pague en un proyecto mal hecho que lo paguen las pymes, y entre legislar mal y legislar bien, nosotros siempre hemos elegido hacerlo bien”, agregó.

    Macaya, además apuntó que “no se puede cerrar el tema sin resolver el financiamiento, la gestión, y cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas”, enfatizando que “universalizar un beneficio de estas características exige responsabilidad, exige saber qué está haciendo con los casi mil millones de dólares”.

    Finalmente, el senador de la UDI apuntó que “legislar bien requiere discusión seria, no un apuro antes del receso y mal planificado. Yo creo que eso es lo que hizo el Gobierno, eso no es bloquear, eso es exigir números serios, financiamiento responsable, y no culpar a la oposición antes de corregir sus propios proyectos y conversarlos bien”.

