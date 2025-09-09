Mamografía sin dolor: la propuesta de Jeannette Jara que busca implementar más exámenes 3D en la red pública

La candidata presidencial del pacto oficialista Unidad por Chile, Jeannette Jara, dio a conocer una nueva propuesta en materia de salud que busca realizar mamografías sin dolor con la implementación de tecnología avanzada que permite la toma de imágenes tridimensionales.

En Chile existen centros de salud públicos que cuentan con este tipo de tecnología, sin embargo, son escasos. Desde 2022 que el Ministerio de Salud comenzó con el procedimiento en algunos recintos como El Hospital El Pino en San Bernardo, el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán y el Hospital Provincial del Huasco en Vallenar, entre otros.

Jara destacó la idea de aumentar la tecnología de este tipo en la red pública con el objetivo de prevenir y detectar el cáncer de mama en zonas donde la lista de espera es abultada.

En concreto, detalló: “Vamos a levantar 10 centros especializados de toma de mamografía en lugares donde hoy día no tenemos esa capacidad. Una infraestructura principalmente pensada en las regiones, que requieren tener más posibilidades para tomarse las exámenes ahí, que la gente no tenga que esperar, viajar, transportarse y tener un alto costo. Además permite que en los centros de atención primaria podamos también fortalecerlos con la maquinaria adecuada”.

Esta propuesta también contempla un plazo máximo de un año de espera para la reconstrucción mamaria.

“Queremos relevar que la reconstrucción mamaria es un tema que tiene que ver no solamente con algo estético, sino que con la autoestima de las personas, con la dignidad de las personas, con la salud mental de las personas. Muchas veces nos ponemos de acuerdo en incorporar algunas patologías, ciertas coberturas que tenemos, pero en definitiva, si no le ponemos esto a un plazo, quedan esperando por mucho tiempo. Así que en mi gobierno, al igual como van a llegar mamografías sin dolor, va a haber un plazo máximo de un año para la reconstrucción mamaria para las mujeres", precisó.