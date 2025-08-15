Qué es el Grupo de Puebla, la asociación a la que MEO dijo renunciar para enfocarse en su campaña presidencial

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami confirmó que dejó su cargo como coordinador del Grupo de Puebla, instancia que agrupa a líderes progresistas de América Latina, con el objetivo de concentrarse por completo en su candidatura.

En entrevista con The Clinic, el exdiputado aseguró que hace una semana abandonó la agrupación “para concentrarme en la campaña”.

En ese sentido, explicó que mantener ambas responsabilidades resultaba “imposible, es completamente incompatible, una dedicación a tiempo completo con la asimetría democrática que quiero denunciar en esta entrevista”.

Según detalló, la estructura de la campaña presidencial representa un desafío para los candidatos independientes: “Acá hay un calendario mal hecho. Jeannette Jara lleva cuatro meses en campaña con recursos públicos. Yo estoy recién invitado al primer debate presidencial el 10 de septiembre, cuando queden 66 días de campaña”, acusó.

Sin embargo, Enríquez-Ominami agregó que se muestra optimista sobre sus posibilidades, asegurando que “esta es la elección más abierta que he enfrentado, con voto obligatorio además. Siempre me han dado 1% las encuestas, incluso en 2009. Así que el 1% lo conozco”.

“A Jara y a Kast me los voy a topar recién el 10 de septiembre. Yo le pido a los lectores que se pregunten: qué increíble cómo se la hacen difícil la vida a los independientes. Cuestionamientos permanentes y 66 días de campaña”, sentenció

¿Qué es el Grupo de Puebla?

El Grupo de Puebla es un foro político fundado en 2019 que reúne a presidentes, exmandatarios y líderes progresistas de América Latina y el Caribe. Surgió como un espacio de diálogo y coordinación entre referentes de izquierda de la región.

En ese sentido, este busca incidir en la política regional de diversas maneras y generando habitualmente noticias de carácter político.

Entre sus miembros destacan figuras como los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Arce (Bolivia), Yamandu Orsi (Uruguay), además de múltiples expresidentes y líderes progresistas de la región.