Política

Calisto irá como independiente: se despeja principal nudo para que Demócratas y Chile Vamos sellen acuerdo parlamentario

El diputado fue impulsado como carta por el partido que lidera la senadora Ximena Rincón, sin embargo, la mañana del viernes notificó que reunirá firmas para competir como independiente.

Por 
María José Halabi
 
Rocío Latorre
Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Durante la mañana de este viernes, el diputado independiente Miguel Ángel Calisto se comunicó con la directiva de Demócratas para notificar que decidió ser candidato independiente.

La decisión de Calisto, de restarse de la lista de Chile Vamos, fue comunicada en una reunión telemática que tuvo Demócratas durante la primera parte de la mañana de este viernes.

Con esto, se permitiría que la coalición de derecha y Demócratas logren llegar a un acuerdo para la lista parlamentaria.

De esta forma, y como Demócratas no insistirá para sumar a Calisto. Fuentes a las que accedió La Tercera indican que el pacto entre Chile Vamos y Demócratas debería inscribirse a mediodía de este sábado.

Hasta ahora, se mantienen reunidas las directivas de Chile Vamos y Demócratas en la sede de Renovación Nacional (RN) desde las 10.00 horas.

Por su lado, Calisto solo necesitaría 203 firmas habilitadas para presentar su candidatura a senador por Aysén de la circunscripción senatorial 14, las cuales ya estaría reuniendo para concretar su inscripción.

Cabe recordar que la decisión de ir de forma independiente ya era una opción. Este jueves, Calisto dijo que “si no voy por Demócratas, seré candidato independiente. Hoy recibo un veto de la elite política. Seguramente no seré lo suficientemente rubio para la UDI”.

Respecto al partido que lidera Guillermo Ramírez, desde el principio no cedieron a que el independiente fuera por el cupo al Senado por el desafuero que tiene por la imputación de delitos de fraude al Fisco.

Calisto critica a Chile Vamos al anunciar candidatura independiente

Pasado el mediodía, Miguel Ángel Calisto - quien es indagado por presunto fraude al fisco- se refirió a su decisión de avanzar en una candidatura independiente al Senado.

“Vamos a presentar nuestra candidatura al Senado como independiente por la Región de Aysén (...) De esa manera, nuestra única lealtad y nuestra única dependencia, sin duda, va a ser de parte de la gente de Aysén, de la gente que me conoce, y así no vamos a tener que depender de las cúpulas políticas de Santiago”, indicó.

En esa línea, dijo que “jamás voy a anteponer mi interés particular por sobre el interés colectivo y no es mi intención, y nunca lo ha sido, afectar las negociaciones del Partido Demócratas con Chile Vamos”.

De igual manera, arremetió contra Chile Vamos, acusando al conglomerado de estar “perdiendo una oportunidad de crecer hacia el centro, de crecer hacia nuevos electores a través de la plataforma del Partido Demócratas”.

“Desde el primer momento, no han entendido el rol que juega el Partido Demócratas en esta estructura (...) Más bien, para ellos es más cómodo mirar hacia la extrema derecha y no hacia un electorado más moderado o más de centro”, acusó Calisto.

