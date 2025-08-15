SUSCRÍBETE
Culto

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Aunque en un principio acusó ser sacada de contexto, la comediante finalmente ofreció disculpas públicas por su mención en una rutina a los mineros fallecidos hace unos días en El Teniente. "Me equivoqué", dijo.

Por 
Equipo de Culto
Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Natalia Valdebenito nuevamente estuvo en el ojo del huracán y en el centro de la polémica.

La comediante generó esta semana numerosas reacciones a partir de un chiste sobre los mineros que desaparecieron hace un par de días en El Teniente, los que posteriormente se reveló que fallecieron.

A raíz de aquello, en un reciente show de su gira de stand up comedy fue grabada por uno de los asistentes, quien extrajo el momento en que Valdebenito dice: “A todos los que nombre no se enojen, por favor, no me funen porque claramente este cuerpo solo puede con una funa a la semana”, lanzó inicialmente, provocando las risas y los aplausos del público.

Sin embargo, después acotó: “Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”, dijo entre esos mismos aplausos que se interrumpieron por un “¡ohhh!” de cierta incredulidad e incomodidad.

Precisamente la comediante tiene agendado su show Esto es un secreto para el 4 de septiembre en el teatro Lucho Gatica de Rancagua, ciudad afectada por la muerte de los seis mineros en El Teniente.

Ante ello, la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, entidad administradora del teatro, difundió un comunicado en que condena la referencia de Valdebenito en su rutina: “La corporación expresa su profundo rechazo a los recientes comentarios emitidos por Natalia Valdebenito en un contexto de stand up comedy, en los que se refirió de manera inapropiada a la reciente tragedia ocurrida en la mina El Teniente”.

La entidad también le solicitó que se disculpara públicamente por el hecho, pese a que dijo que no cancelaría el espectáculo en el lugar, ya que es organizado y arrendado por una productora externa.

“En ese contexto y en resguardo del respeto debido a las víctimas, sus familias y la comunidad rancagüina, la Corporación ha solicitado formalmente a la productora a cargo del evento que la señora Valdebenito ofrezca disculpas públicas por sus dichos”, culminaba el texto.

Las disculpas de Natalia Valdebenito

En un principio, a través de su cuenta de X, la también conductora se negó a ofrecer disculpas. “Polémica artificial. Armada. Planeada. Yo ya no tengo ingenuidad.Sé bien como son las cosas y cuando los dichos se sacan de contexto para esto. Yo no me siento mal. No soy culpable de nada malo. Los malos están escondidos. No dando cara como yo”, escribió en la mencionada red socia.

Sin embargo, este jueves 14, con el paso de las horas, la comediante cedió a las críticas y en su cuenta de Instagram ofreció disculpas públicas.

“Estoy aquí para pedir disculpas. Para pedir sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile y en especial a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la mina El Teniente“, comenzó diciendo.

Natalia Valdebenito

“Esto a raíz de un video que anda circulando y que, por supuesto, sacado de contexto, se escucha fatal”, continuó, para después seguir: “Tengo que pedir disculpas. Lo hago porque lo siento, porque el dolor ajeno también me atraviesa y me importa”.

“Lo hago porque honestamente siento que es lo que corresponde cuando uno se equivoca; me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes”, concluyó la comediante.

