Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que los cruces entre La Moneda y el republicano José Antonio Kast responden a una estrategia electoral del Presidente Gabriel Boric.

Este viernes, en conversación con radio Bío Bío de Concepción, la postulante a La Moneda sostuvo: “Es obvio que el Presidente quiere que pase Kast a segunda vuelta. La jugada es muy amplia”.

Al ser consultada por el motivo de los dardos hacia el republicano, Matthei contestó: “Porque es el más fácil de derrotar en segunda vuelta ”.

La gremialista profundizó su teoría y explicó que “todavía no le han sacado ninguna de las cosas que le sacaron en la segunda vuelta como el tema de las mujeres”.

“Es mucho más fácil de derrotar a cualquiera de los otros candidatos (de derecha) que yo en segunda vuelta. Lo único que no quieren es que yo pase a segunda vuelta, porque saben que yo le gano a Jara sí o sí”, zanjó.

Matthei recalcó que existe una “decisión política” detrás de las críticas de Boric en contra de Kast.

“Ponen todo el tiempo en la noticia esa tensión. Eso es más viejo que el hilo negro. Al final, la gente ya se dio cuenta que esos golpes, que parecen golpes, pero que en realidad son una forma de tenderle la mano. Es una vieja estrategia política", añadió.

La teoría también fue abordada por Matthei durante esta mañana en medio de la presentación del Plan Nacional de Infraestructura en la rivera norte del puente Juan Pablo II, región del Biobío.

Durante el punto de prensa, la UDI señaló que “cuando hay primaria siempre los contrarios van a votar por el más débil”.

“Los chilenos ya se dieron cuenta hace ratito del jueguito. Todas las encuestas demuestran que yo soy la más difícil de derrotar en segunda vuelta”, concluyó.