Matthei en cierre de campaña de Concepción: arremete contra Kast y Jara, cuestiona encuestas y afirma que “nunca he estado metida en un lío de platas”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, realizó este miércoles un cierre de campaña regional en la plaza de la Independencia, en la ciudad de Concepción, en la Región del Biobío, donde arremetió contra José Antonio Kast y reiteró sus críticas a Jeannette Jara.

En la antesala, el acto contó con una participación del grupo “Los machos de la cumbia”. Además, a modo de humorada, varios adherentes llegaron con chalecos reflectantes y pelucas rubias de melena, en recuerdo a la escena en que la candidata dirigía el tránsito y luego salió corriendo para evadir las preguntas de la prensa, en el período del estallido social.

“Aplausos para la futura presidenta de Chile”, dijo el vocalista del grupo, al momento de recibir sobre el escenario a Matthei en un saludo inicial. En la instancia también le hizo entrega de una camiseta de Deportes Concepción, la cual se puso al instante y aprovechó de bailar frente a los presentes.

Matthei con camiseta de Deportes Concepción.

Este acto es la previa a su cierre de campaña final que se realizará este jueves en el Estadio Santa Laura, de la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

Así, a las 20.17 horas Matthei subió al escenario acompañada del gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, y su jefe de campaña, Diego Paulsen. Desde el comando de la abanderada aseguran que Carabineros cifró la asistencia en 6 mil personas.

Giacaman tomó la palabra y cuestionó, en base a su resultado electoral, las encuestas presidenciales: “En primera vuelta le sacamos siete puntos a nuestro contendor más cercano. 70.000 votos. No se asusten por las encuestas, las encuestas no dicen la verdad. La encuesta real es este domingo. Actúen con convicción, juguémonosla”.

Tras eso, Matthei tomó la palabra y preguntó a los presentes: “¿Estamos mejor o peor que hace seis años atrás? Peor, mucho peor”.

Luego dirigió sus críticas a la candidata oficialista, Jeannette Jara, por su reacción de risa mientras sus adherentes realizaban cánticos contra carabineros.

“¿Y ustedes vieron lo que pasó ayer en el acto de la candidata Jara con los carabineros? ¿Y qué les parece? Quiero decirles, que en nuestro gobierno a los carabineros los vamos a respetar. Los vamos a cuidar. Los vamos a proteger. Porque ellos nos protegen a nosotros todos los días. Arriesgan su vida”, sostuvo Matthei.

La carta de Chile Vamos agregó que “he hablado con muchas mujeres de carabineros. Ellas tienen susto también. Tienen mucho susto de que su marido, el papá de sus hijos, no vuelva. Y he estado con muchas viudas de carabineros. Y no vamos a aceptar que eso siga ocurriendo. Lo primero que quiero decirles, es que a nuestros carabineros, a la PDI, a los fiscales que hacen bien la pega, a los jueces, a las Fuerzas Armadas, que nos van a tener que ayudar mucho para cuidar las fronteras del norte y para encarar el terrorismo del sur, a todos ellos los vamos a proteger con todo”.

En su asistencia al Biobío, también reiteró su propuesta de eliminar los actos de violencia en la Macrozona Sur.

Ministra de Piñera y críticas a Kast

Durante su discurso que se extendió por alrededor de 20 minutos, Matthei también recordó su gestión como ministra del Trabajo y Previsión Social durante la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera, lo que despertó los vítores de los presentes.

“Tuve el honor de ser la ministra de Trabajo de nuestro querido presidente Piñera. Nuestro querido presidente Piñera”, dijo Matthei.

Luego, arremetió contra José Antonio Kast, al señalar que “otro candidato de derecha dijo que había sido el peor presidente después de Salvador Allende. Uno que viene mañana para acá. Todos ustedes saben a qué me refiero”.

“Pero yo tuve el honor de ser su ministra del Trabajo cuando creamos un millón de empleos. Y los creamos. Y los vamos a volver a hacer. No tengan ninguna duda”, afirmó Matthei.

Así, se refirió a los presentes y afirmó que “ustedes me conocen. Soy fregada. Cuido la plata. Nunca he estado metida en un lío de plata, nunca. A pesar de que llevo muchos años en la política. Yo voy a gobernar desde la derecha hasta la centroizquierda. El 62% que votó en contra de esa Constitución que nos quería convertir en un pluri país, ese 62% con ello voy a gobernar".

“Pero no voy a gobernar para bien de los partidos, sino para que ustedes estén mejor. Quiero decirles que he estado de Arica a Punta Arena. Que he sentido el cariño y el afecto. Quiero decirles que no les creo nada a las encuestas. Vamos a ganar. Vamos a pasar a segunda vuelta. Y quiero decirles... voy a ser presidenta”, afirmó.

Ayuda de iglesias

Matthei también tuvo palabras para las necesidades de los más jóvenes y mientras se refería a ella, señaló que es necesario darles trabajo, estudios, acceso al arte, “pero también enseñarles valores”.

“Y en ese sentido , vamos a recurrir a todas las iglesias para que nos ayuden a cuidar a la juventud y a cuidar los barrios”, planteó Matthei. “En esta región hay una presencia muy fuerte de la fe”, agregó la abanderada del gremialismo.

A la actividad asistieron la alcaldesa de Lebú, Marcela Tiznado; de Lota, Jaime Vásquez; de Yumbel José Sáez, además de los candidatos a diputados por el Biobío, como Marlene Pérez, Sergio Bobadilla, Henry Campos, Luciano Silva, Roberto Contreras, Mirta Encina, Andrea de la Barra, Ana Araneda, Johanna Pérez, Jorge Contreras Blumel, Flor Weisse y Mario Gierke, entre otros.