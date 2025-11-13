OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Matthei en cierre de campaña de Concepción: arremete contra Kast y Jara, cuestiona encuestas y afirma que “nunca he estado metida en un lío de platas”

    La carta de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, realizó un acto de cierre en la plaza de la Independencia, donde concurrieron 6 mil personas de acuerdo a su comando, que citó a Carabineros.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Matthei en cierre de campaña en Concepción.

    La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, realizó este miércoles un cierre de campaña regional en la plaza de la Independencia, en la ciudad de Concepción, en la Región del Biobío, donde arremetió contra José Antonio Kast y reiteró sus críticas a Jeannette Jara.

    En la antesala, el acto contó con una participación del grupo “Los machos de la cumbia”. Además, a modo de humorada, varios adherentes llegaron con chalecos reflectantes y pelucas rubias de melena, en recuerdo a la escena en que la candidata dirigía el tránsito y luego salió corriendo para evadir las preguntas de la prensa, en el período del estallido social.

    “Aplausos para la futura presidenta de Chile”, dijo el vocalista del grupo, al momento de recibir sobre el escenario a Matthei en un saludo inicial. En la instancia también le hizo entrega de una camiseta de Deportes Concepción, la cual se puso al instante y aprovechó de bailar frente a los presentes.

    Matthei con camiseta de Deportes Concepción.

    Este acto es la previa a su cierre de campaña final que se realizará este jueves en el Estadio Santa Laura, de la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

    Así, a las 20.17 horas Matthei subió al escenario acompañada del gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, y su jefe de campaña, Diego Paulsen. Desde el comando de la abanderada aseguran que Carabineros cifró la asistencia en 6 mil personas.

    Giacaman tomó la palabra y cuestionó, en base a su resultado electoral, las encuestas presidenciales: “En primera vuelta le sacamos siete puntos a nuestro contendor más cercano. 70.000 votos. No se asusten por las encuestas, las encuestas no dicen la verdad. La encuesta real es este domingo. Actúen con convicción, juguémonosla”.

    Tras eso, Matthei tomó la palabra y preguntó a los presentes: “¿Estamos mejor o peor que hace seis años atrás? Peor, mucho peor”.

    Luego dirigió sus críticas a la candidata oficialista, Jeannette Jara, por su reacción de risa mientras sus adherentes realizaban cánticos contra carabineros.

    “¿Y ustedes vieron lo que pasó ayer en el acto de la candidata Jara con los carabineros? ¿Y qué les parece? Quiero decirles, que en nuestro gobierno a los carabineros los vamos a respetar. Los vamos a cuidar. Los vamos a proteger. Porque ellos nos protegen a nosotros todos los días. Arriesgan su vida”, sostuvo Matthei.

    La carta de Chile Vamos agregó que “he hablado con muchas mujeres de carabineros. Ellas tienen susto también. Tienen mucho susto de que su marido, el papá de sus hijos, no vuelva. Y he estado con muchas viudas de carabineros. Y no vamos a aceptar que eso siga ocurriendo. Lo primero que quiero decirles, es que a nuestros carabineros, a la PDI, a los fiscales que hacen bien la pega, a los jueces, a las Fuerzas Armadas, que nos van a tener que ayudar mucho para cuidar las fronteras del norte y para encarar el terrorismo del sur, a todos ellos los vamos a proteger con todo”.

    En su asistencia al Biobío, también reiteró su propuesta de eliminar los actos de violencia en la Macrozona Sur.

    Ministra de Piñera y críticas a Kast

    Durante su discurso que se extendió por alrededor de 20 minutos, Matthei también recordó su gestión como ministra del Trabajo y Previsión Social durante la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera, lo que despertó los vítores de los presentes.

    “Tuve el honor de ser la ministra de Trabajo de nuestro querido presidente Piñera. Nuestro querido presidente Piñera”, dijo Matthei.

    Luego, arremetió contra José Antonio Kast, al señalar que “otro candidato de derecha dijo que había sido el peor presidente después de Salvador Allende. Uno que viene mañana para acá. Todos ustedes saben a qué me refiero”.

    “Pero yo tuve el honor de ser su ministra del Trabajo cuando creamos un millón de empleos. Y los creamos. Y los vamos a volver a hacer. No tengan ninguna duda”, afirmó Matthei.

    Así, se refirió a los presentes y afirmó que “ustedes me conocen. Soy fregada. Cuido la plata. Nunca he estado metida en un lío de plata, nunca. A pesar de que llevo muchos años en la política. Yo voy a gobernar desde la derecha hasta la centroizquierda. El 62% que votó en contra de esa Constitución que nos quería convertir en un pluri país, ese 62% con ello voy a gobernar".

    “Pero no voy a gobernar para bien de los partidos, sino para que ustedes estén mejor. Quiero decirles que he estado de Arica a Punta Arena. Que he sentido el cariño y el afecto. Quiero decirles que no les creo nada a las encuestas. Vamos a ganar. Vamos a pasar a segunda vuelta. Y quiero decirles... voy a ser presidenta”, afirmó.

    Ayuda de iglesias

    Matthei también tuvo palabras para las necesidades de los más jóvenes y mientras se refería a ella, señaló que es necesario darles trabajo, estudios, acceso al arte, “pero también enseñarles valores”.

    “Y en ese sentido, vamos a recurrir a todas las iglesias para que nos ayuden a cuidar a la juventud y a cuidar los barrios”, planteó Matthei. “En esta región hay una presencia muy fuerte de la fe”, agregó la abanderada del gremialismo.

    A la actividad asistieron la alcaldesa de Lebú, Marcela Tiznado; de Lota, Jaime Vásquez; de Yumbel José Sáez, además de los candidatos a diputados por el Biobío, como Marlene Pérez, Sergio Bobadilla, Henry Campos, Luciano Silva, Roberto Contreras, Mirta Encina, Andrea de la Barra, Ana Araneda, Johanna Pérez, Jorge Contreras Blumel, Flor Weisse y Mario Gierke, entre otros.

    Más sobre:Elecciones 2025PresidencialesEvelyn MattheiConcepciónJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    Princesa Alba le regala a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Jara intenta contener ofensiva opositora por polémicos cánticos del público contra Carabineros en su cierre de campaña

    Diputada Carolina Marzán (PPD): “Tenemos que impedir, bajo toda circunstancia, retrocesos en beneficios sociales”

    Como el escándalo de Abu Ghraib: denuncian que venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador sufrieron tortura sistemática

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    3.
    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    4.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    5.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Matthei en cierre de campaña de Concepción: arremete contra Kast y Jara, cuestiona encuestas y afirma que “nunca he estado metida en un lío de platas”
    Chile

    Matthei en cierre de campaña de Concepción: arremete contra Kast y Jara, cuestiona encuestas y afirma que “nunca he estado metida en un lío de platas”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Jara intenta contener ofensiva opositora por polémicos cánticos del público contra Carabineros en su cierre de campaña

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial
    Negocios

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Presupuesto 2026: gobierno ingresa indicaciones de cambios sectoriales y deja para recta final tema de ingresos

    Rosanna Costa respalda rally del IPSA: “No está mostrando una situación que esté desalineada con los fundamentos”

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia
    Tendencias

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno
    Cultura y entretención

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    Princesa Alba le regala a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”

    Como el escándalo de Abu Ghraib: denuncian que venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador sufrieron tortura sistemática
    Mundo

    Como el escándalo de Abu Ghraib: denuncian que venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador sufrieron tortura sistemática

    Un juez estadounidense ordena la liberación de cientos de detenidos en Illinois durante la represión migratoria de Trump

    María Corina Machado afirma que Venezuela está en “horas decisivas”

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte