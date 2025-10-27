ME-O critica propuesta de Kast sobre anticonceptivos de emergencia: “Es hombre y un líder muy peligroso para las mujeres”

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami sostuvo que su contendor republicano, José Antonio Kast, representa un peligro para las mujeres, a propósito de la discusión que hubo entre ambos durante el debate de Canal 13 por el uso de los anticonceptivos de emergencia.

En medio del debate televisivo, ME-O aludió al periodo en que ambos fueron diputados y sostuvo: “Yo proponía la anticoncepción, tú querías prohibir la anticoncepción en los Cesfam (...) Fuiste muy cruel con las mujeres de Chile . Yo quiero saber si ahora estás en contra o favor de la anticoncepción es los Cesfam”.

Kast respondió: “Yo jamás me metería en la cama de alguien. Sí puedo sugerir que los padres puedan saber si su hija va a tomar una pastilla del día después. Porque, como tú sabes, hoy día no es receta ni retenida. La puedes comprar y no tienes que decir nada. Viva la libertad, no te voy a prohibir usar preservativo”.

En un punto de prensa posterior al debate, el fundador del Grupo de Puebla hizo referencia al cruce entre ambos: “José Antonio Kast ha mentido frente al país (...) Hoy acaba de decir una barbaridad. Yo entiendo que en este circo electoral ya no nos escuchamos, pero escucharon lo que dijo. Que le gustaría que las mujeres le pidan permiso al papá para tener anticonceptivo“.

“O sea, ¿escucharon de lo que estamos hablando? Que una mujer violada, una menor de edad, tendría que entonces no tener acceso a la píldora el día después. Pero no dijo y se escapó, y se escapó. Él se opuso y sepan las mujeres de Chile que yo quiero que ustedes, las mujeres, tengan los mismos derechos sexuales y reproductivos que yo tengo, que tenemos los hombres", añadió.

En esa línea, manifestó que “José Antonio Kast ha mentido. Es un hombre y un líder muy peligroso para las mujeres. Ha bloqueado simplemente el derecho a la píldora del día después, el anticonceptivo. Propone la abstinencia. Yo no practico la abstinencia, no le recomiendo la abstinencia a nadie. Yo creo en la vida sexual plena".