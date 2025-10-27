SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

ME-O critica propuesta de Kast sobre anticonceptivos de emergencia: “Es hombre y un líder muy peligroso para las mujeres”

El republicano sugirió que "los padres puedan saber si su hija va a tomar una pastilla del día después".

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Debate presidencial en Canal 13 JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami sostuvo que su contendor republicano, José Antonio Kast, representa un peligro para las mujeres, a propósito de la discusión que hubo entre ambos durante el debate de Canal 13 por el uso de los anticonceptivos de emergencia.

En medio del debate televisivo, ME-O aludió al periodo en que ambos fueron diputados y sostuvo: “Yo proponía la anticoncepción, tú querías prohibir la anticoncepción en los Cesfam (...) Fuiste muy cruel con las mujeres de Chile. Yo quiero saber si ahora estás en contra o favor de la anticoncepción es los Cesfam”.

Kast respondió: “Yo jamás me metería en la cama de alguien. Sí puedo sugerir que los padres puedan saber si su hija va a tomar una pastilla del día después. Porque, como tú sabes, hoy día no es receta ni retenida. La puedes comprar y no tienes que decir nada. Viva la libertad, no te voy a prohibir usar preservativo”.

En un punto de prensa posterior al debate, el fundador del Grupo de Puebla hizo referencia al cruce entre ambos: “José Antonio Kast ha mentido frente al país (...) Hoy acaba de decir una barbaridad. Yo entiendo que en este circo electoral ya no nos escuchamos, pero escucharon lo que dijo. Que le gustaría que las mujeres le pidan permiso al papá para tener anticonceptivo“.

“O sea, ¿escucharon de lo que estamos hablando? Que una mujer violada, una menor de edad, tendría que entonces no tener acceso a la píldora el día después. Pero no dijo y se escapó, y se escapó. Él se opuso y sepan las mujeres de Chile que yo quiero que ustedes, las mujeres, tengan los mismos derechos sexuales y reproductivos que yo tengo, que tenemos los hombres", añadió.

En esa línea, manifestó que “José Antonio Kast ha mentido. Es un hombre y un líder muy peligroso para las mujeres. Ha bloqueado simplemente el derecho a la píldora del día después, el anticonceptivo. Propone la abstinencia. Yo no practico la abstinencia, no le recomiendo la abstinencia a nadie. Yo creo en la vida sexual plena".

Más sobre:ME-OMarco Enríquez-OminamiJosé Antonio KastDebateAnticonceptivos de emergenciaPíldora día despuésPastilla día después

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser arremete contra Jara y afirma que si ella llega a La Moneda “se repetirán los mismos rostros que lo han hecho espantosamente mal”

Matthei defiende reforma previsional y descarta que su discurso sobre las mujeres sea una estrategia

Kast por agenda valórica: “No he cambiado mis convicciones, pero sé distinguir las urgencias de hoy”

Jara reflexiona sobre su desempeño en debate y afirma que recortes fiscales de Kast “van a afectar los derechos sociales”

Artés marca su diferencia con Jara y afirma que indultaría a Mauricio Hernández Norambuena y a Héctor Llaitul

Milei celebra el triunfo legislativo y promete “el Congreso más reformista de la historia” en Argentina

Lo más leído

1.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

2.
Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

4.
Elecciones legislativas en Argentina: La Libertad Avanza de Milei se impone en casi todo el país

Elecciones legislativas en Argentina: La Libertad Avanza de Milei se impone en casi todo el país

5.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

ME-O critica propuesta de Kast sobre anticonceptivos de emergencia: “Es hombre y un líder muy peligroso para las mujeres”
Chile

ME-O critica propuesta de Kast sobre anticonceptivos de emergencia: “Es hombre y un líder muy peligroso para las mujeres”

Kaiser arremete contra Jara y afirma que si ella llega a La Moneda “se repetirán los mismos rostros que lo han hecho espantosamente mal”

Matthei defiende reforma previsional y descarta que su discurso sobre las mujeres sea una estrategia

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Piden ayuda para Miguel Morales, ciclista chileno accidentado en el Panamericano Master de Asunción
El Deportivo

Piden ayuda para Miguel Morales, ciclista chileno accidentado en el Panamericano Master de Asunción

La emoción de Coquimbo tras quedar a un paso del título: “Estamos haciendo historia; se lo merece toda la región”

El pirata se prueba la corona: el intratable Coquimbo gana en Rancagua y necesita una victoria más para ser campeón

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Milei celebra el triunfo legislativo y promete “el Congreso más reformista de la historia” en Argentina
Mundo

Milei celebra el triunfo legislativo y promete “el Congreso más reformista de la historia” en Argentina

Hasta 150 Gripen: Ucrania y Suecia avanzan hacia acuerdo histórico para venta de aviones de combate

Lula ofrece mediar entre Estados Unidos y Venezuela durante su primer encuentro con Trump en Malasia

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal