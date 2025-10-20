SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Me parece una vergüenza”: diputado Schalper arremete contra financiamiento para candidatura de Bachelet a la ONU

El parlamentario RN acusó que la candidatura "la impusieron a matacaballo" desde el gobierno, y sumado a esto, lo calidicaron de interés nacional,, lo que implica que el costo es de carácter reservado.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Diego Schalper.

“Esto me parece una vergüenza". Así de tajante fue esta mañana el diputado de RN e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Diego Schalper, al ser consultado en Radio Agricultura sobre el financiamiento para la candidatura de la Expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Esto, luego de que el gobierno indicara que la partida asociada a este ítem es de interés nacional y por lo tanto tiene el carácter de reservado o secretp.

Consultado sobre el tema en Radio Agricultura, el parlamentario explicó que le parecía una vergüenza la situación, considerando que el gobierno “sabe que viene un cambio de gobierno, sabe perfectamente que esto no lo concordó con el resto de las fuerzas políticas”.

“Entonces básicamente lo impusieron a matacaballo y lo último que faltaba es que nos dijeran que era de interés nacional el monto de los gastos asociados a la candidatura de la Expresidenta Bachelet, y que por lo tanto no los iban a revelar”, apuntó. “Es una cosa de locos. En el fondo pretenden que todos los chilenos observen impávidos como la presidenta Bachelet circula por el mundo sin que sepamos cuánto cuesta, entonces francamente a mí me parece insólito”.

En esta línea, expresó que le han planteado al canciller “que evidentemente las circunstancias actuales no le vamos a aprobar la partida de relaciones exteriores, y que es evidente que tienen que sincerar de cuánto estamos hablando”.

“No solamente desde el punto de vista de los gastos directos, traslado, alimentación, reuniones, alojamiento, sino que también cuánta gente de la cancillería está teniendo que dedicar horas de su tiempo de trabajo a esto en desmedro de pensar en fortalecer la posición de Chile en el exterior en materia turística, en fortalecer los lazos internacionales, en estudiar convenios internacionales, entonces a mí me parece realmente escandaloso lo que hemos conocido”, señaló.

En esta línea, apuntó que más allá de las acusaciones que puedan hacerse sobre mezquindad, y los argumentos a favor de que sería bueno que una chilena esté a la cabeza de Naciones Unidas, Schalper expresó que “ese no es el punto”. “El punto es por qué eso no se concuerda adecuadamente dentro del país”, sentenció.

“¿Por qué no se le dice claramente a los chilenos cuánto va a costar? ¿Qué significa desde el punto de vista de los beneficios para el día a día de los chilenos?“, cuestionó.

Lo que va a pasar, continuó, es que la Cancillería “se va a ver en la obligación de sincerar estos costos, los cuales evidentemente no quiere sincerar porque no deben ser especialmente escuetos. A partir de ahí va a haber un escrutinio público de esto y nosotros como oposición obviamente, vamos a estudiar en detalle para saber cuál es el beneficio que le trae a los chilenos y chilenas a esta situación".

En esto, Schalper hizo hincapié en que cuando seopta por una persona para la cabeza de Naciones Unidas, “opta por un proyecto político, no opta por una persona en particular”.

Más sobre:PolíticaDiego SchalperRNRenovación NacionalMichelle Bachelet

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a pasajero por aviso de bomba en el aeropuerto: sujeto dijo que se trataba de una broma

García llama a las empresas a tener “honor” y devolver antes lo cobrado por error en las cuentas de la luz

Intercambiaban vehículos robados por droga: PDI desbarata banda que mantenía más de 800 kilos de cannabis sativa

Tras aviso en el aeropuerto de Santiago: qué penas arriesgan los involucrados en falsas alarma de bomba o emergencia

Por qué Trump anunció la suspensión de subsidios y pagos a Colombia y acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico”

Colombia llama a consulta a su embajador en Estados Unidos tras las amenazas de Trump

Lo más leído

1.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

2.
Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

3.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

4.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

5.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas Oriónidas de octubre

Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas Oriónidas de octubre

Temblor hoy, lunes 20 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 20 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Detienen a pasajero por aviso de bomba en el aeropuerto: sujeto dijo que se trataba de una broma
Chile

Detienen a pasajero por aviso de bomba en el aeropuerto: sujeto dijo que se trataba de una broma

Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas Oriónidas de octubre

Intercambiaban vehículos robados por droga: PDI desbarata banda que mantenía más de 800 kilos de cannabis sativa

García llama a las empresas a tener “honor” y devolver antes lo cobrado por error en las cuentas de la luz
Negocios

García llama a las empresas a tener “honor” y devolver antes lo cobrado por error en las cuentas de la luz

El PIB de China creció a su ritmo más lento en un año

Amazon trabaja en la interrupción global de Amazon Web Services que afecta a Fortnite, ChatGPT y Perplexity

Por qué Trump anunció la suspensión de subsidios y pagos a Colombia y acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico”
Tendencias

Por qué Trump anunció la suspensión de subsidios y pagos a Colombia y acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico”

5 regiones que podrían tener tormentas eléctricas este lunes, según Meteochile

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Dragonas por un Lazo: el equipo de canotaje que busca concientizar sobre el cáncer de mama
El Deportivo

Dragonas por un Lazo: el equipo de canotaje que busca concientizar sobre el cáncer de mama

“¿Y ahora con qué canción se fueron?”: las burlas contra Argentina tras caer en la final del Mundial Sub 20

Arturo Vidal le responde a Mosa y aclara cómo será su relación con la Kings League

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda
Cultura y entretención

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Steven Wilson en Chile: el frío cosmonauta supersónico

Rod Stewart se despide de Chile con un show cargado de éxitos, carisma y pelotas de fútbol

Colombia llama a consulta a su embajador en Estados Unidos tras las amenazas de Trump
Mundo

Colombia llama a consulta a su embajador en Estados Unidos tras las amenazas de Trump

Sarkozy se prepara para convertirse en el primer líder francés de posguerra en cumplir una pena de prisión

Rusia confía en que la cumbre entre Putin y Trump sirva para “hacer avanzar un acuerdo pacífico” sobre Ucrania

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca