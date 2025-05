“Me referí de modo impropio a las dudas razonables”: Cordero ofrece disculpas a diputados tras “encontrón” con Araya

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ofreció disculpas en la Sala de la Cámara de Diputados por el tenor de un diálogo que sostuvo con el independiente de la bancada del Partido por la Democracia (PPD) Jaime Araya.

La noche de este martes, Cordero reclamó a Araya por la actitud de legisladores oficialistas en la sesión de la comisión de Seguridad en que se discutió el proyecto sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

La comisión se pronunció por las enmiendas hechas en el Senado y ninguno de los 11 diputados de la instancia se manifestó a favor: hubo 10 abstenciones y un voto en contra.

Este miércoles, al comienzo de la sesión ordinaria en que se analizó la iniciativa en la Sala, Cordero se refirió al episodio, solicitando al presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, hacer un comentario sobre el punto.

“Creo que es conveniente hacerlo público. Al término de la sesión de la comisión especial respecto a la situación del Monumental, yo tuve un intercambio de palabras con el diputado Jaime Araya, que no se encuentra presente, pero me parece que es relevante porque es miembro de esta cámara. Yo en ese momento me referí de modo impropio a las dudas razonables que los diputados habían solicitado. Dado que yo me referí de modo impropio a esa manera, que califiqué como sorpresiva o encerrona, me parece razonable que yo exprese mis excusas públicamente ante esta honorable cámara”, manifestó Cordero.

Su intervención fue aplaudida por los presentes y valorada por Castro.

“Muchas gracias señor ministro ese tipo de actitudes son las que enaltecen a los ministros y en general no se ven muy seguido en esta cámara”, comentó el diputado RN.