“Me tiene bien sin cuidado”: Jara se desliga de dichos de Lagos y reitera llamado a enfocarse en la campaña

Siguen las esquirlas por las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona al exministro de Hacienda, Mario Marcel (PS). Las palabras cruzadas entre los miembros de partidos oficialistas ha dejado en una posición incómoda a la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, quien ha buscado desligarse de la polémica.

En una actividad en Curicó, la exministra del Trabajo fue consultada por las declaraciones del senador socialista, Juan Luis Castro, quien acusó al PC de “socavar” su candidatura.

Al respecto, la abanderada del oficialismo y la DC señaló que por “estos días en que he estado desplegándome en el territorio nacional, muchos han estado esperando que comente las declaraciones de uno o de otro dirigente político”.

“Como yo he señalado, la tarea de unidad de la centro izquierda no es fácil porque somos partidos con pensamientos distintos que nos une una base común . A mí entender, el respeto tiene que primar entre nosotros y concentrarnos en la tarea de dar soluciones para Chile. Ese es el espíritu que nos mueve”, sostuvo.

No obstante, señaló que entiende “parte de las dinámicas que se generan”, aunque advirtió que no las comparte, “porque creo que el énfasis debe estar en la ciudadanía y no en las peleas entre nosotros”, aseveró.

En la misma instancia, fue consultada por los dichos del histórico militante comunista, Juan Andrés Lagos, quien acusó “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes del PC.

Al respecto, Jara señaló: “Considero que mi labor como candidata a la centro izquierda chilena y el progresismo, es dedicarme a buscar soluciones para los problemas de las personas”.