“Medida razonable y necesaria”: parlamentarios destacan catastro de la Suprema por licencias médicas en el Poder Judicial

En medio de la polémica abierta luego que la Contraloría develara que más de 25 mil funcionarios públicos habrían salido fuera del país mientras se encontraban con licencia médica, diversas instituciones públicas anunciaron realizar un catastro interno para fiscalizar la solicitud de licencia.

La Corte Suprema también se unió a este movimiento. Durante la jornada del viernes, desde la Corte Suprema realizaron una evaluación del informe emitido por la contralora Dorothy Pérez. Aunque el máximo tribunal no está auditado, finalmente tomaron acción al respecto.

Así las cosas, se ordenó a la unidad de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del organismo hacer un catastro de los últimos cinco años de la cantidad de jueces y funcionarios que han presentado licencias médicas.

La medida fue valorada positivamente por parte de parlamentarios de todo el espectro político.

El senador Francisco Chahuán (RN) resaltó que “sin importar la repartición pública, se debe esclarecer 100% quienes hicieron mal uso de las licencias médicas y derechamente cometieron un delito”.

“Si la corte ha solicitado informe sobre jueces y funcionarios judiciales esperamos que la información sea entregada a la brevedad. Acá es imperioso generar las sanciones, determinar sumarios y de ser necesario, exigir la devolución total de los dineros públicos usados de mala forma e incluso, la destitución o despido de los casos más graves”, agregó al respecto.

“Creo que corresponde. Todo tipo de instituciones deben transparentar esto, también las privadas. Finalmente con este fraude pierde todo el país”, señaló a La Tercera el presidente del Partido Por la Democracia (PPD) y senador por La Araucanía, Jaime Quintana.

Para el jefe de la bancada de diputados del Partido Social Cristiano (PSC), Roberto Arroyo “es una buena medida que todas las instituciones empiecen a hacer un catastro. Que esta situación de las licencias médicas, el mal uso de ellas, el viaje al extranjero, sean investigadas en cada una de las instituciones del Estado”.

“Nuestra institucionalidad está gravemente herida de credibilidad. Es necesario que cada una de ellas demuestre en total transparencia que son capaces de actuar y sacar a aquellos que abusan y que manchan a muchos otros miles de funcionarios públicos que son honestos, y que hacen el trabajo para lo cual fueron contratados", agregó.

La diputada Karen Medina (Ind. DC) detalló que el abuso de las licencias médicas llevó a quebrar a Fonasa. “La fiscalización debe ir en toda dirección, no solo en aquellos que salieron del país, sino que hacer una fiscalización y seguimiento también a aquellas personas que tienen exceso de licencia, que muchas veces también es abuso”, explicó.

A lo que agregó: “Si no, simplemente ver las personas que tienen salud compatible con el cargo y las que no, sobre todo en las instituciones del sector público. Porque además, al ser del servicio público, tienen el beneficio que se le pagan todos los días de licencia. Por lo tanto, la gente no tiene conciencia de hacer uso de este beneficio y ha abusado de ello”.

Sobre la determinación del Poder Judicial, el senador Juan Luis Castro (PS), destacó que “es una medida razonable y necesaria que los poderes del Estado sean revisados, dado el alcance masivo que tiene el escándalo de abuso en licencias médicas. Lo mismo debiera ocurrir en el Parlamento y las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile.”