Ministra Marín por remoción de directora de Sernameg: “La decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, defendió durante la jornada de este lunes la decisión de remover la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco.

La ministra -que participó de la comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado- fue consultada al respecto y señaló que “la decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio, y contemplando la indemnización correspondiente, por supuesto, y eso me parece que es importante señalar, según lo estipula la normativa, esto contempla una indemnización”.

Según añadió la ministra, “la funcionaria presenta una licencia posterior a ser notificada, la cual nosotros estamos en nuestra responsabilidad de acoger, puesto que no podemos poner en cuestión el pronunciamiento de un profesional de la salud”.

En todo caso, Marín confirmó en entrevista con La Tercera que continuarán adelante con el proceso de remoción una vez finalice su licencia médica.

Respecto al mismo tema y al final de la sesión, subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, sostuvo que con los antecedentes que se conocen ahora la salida de Priscila Carrasco “a lo mejor podría haber sido distinto, pero lamentablemente nuestro ministerio no contaba con los antecedentes fácticos que proporcionarían una decisión distinta”.

“Me tocó realizar el contacto con ella (...), claramente no es una situación cómoda para nadie. Yo también he sido por años funcionaria pública, también he sido desvinculada de manera poco decorosa”, añadió.

Ajuste y Prodemu

Durante la sesión de la comisión, la ministra además abordó el ajuste del 3% impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, señalando que aunque tendrán que realizarlo no afectará programas clave del ministerio.

“Quiero asegurarles que no vamos a tocar programas como el 4 a 7, respecto a mujeres jefas de hogar, así que en ese sentido, por favor, quiero transmitir esa tranquilidad, porque también es nuestra preocupación, junto a la subsecretaria, que todo ese tipo de programas puedan tener continuidad y especialmente todo lo que ya está comprometido”, señaló.

A la vez, la ministra abordó la situación de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), mencionando que “tenemos una situación muy preocupante, muy delicada, que es una situación de arrastre”.

En esa dirección, el pasado 2 de abril la ministra se reunió con la contralora Dorothy Pérez para tratar el déficit que enfrenta la fundación.

“Esto es una situación de mayor tiempo y que se acrecienta desde el año 2023 a la fecha y que incluso tiene un déficit en materia presupuestaria de Prodemu, nosotros ya con los lineamientos esperamos que conforme a la celeridad administrativa esto se pueda solucionar y para nosotros la preocupación es que se puedan brindar los programas sociales que ya están comprometidos”, expresó la ministra.

Proyecto de sala cuna

Finalmente, respecto al proyecto de sala cuna, la ministra apuntó que “es una preocupación para nosotros y del Presidente José Antonio Kast”.

“Puedo adelantarles que nuestros equipos también están colaborando de manera mancomunada con los otros ministerios para llevar adelante este proyecto que nos parece importante y que hemos repetido mucho, debe tener una rigurosidad técnica y una sostenibilidad financiera en el tiempo”, mencionó.