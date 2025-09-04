SUSCRÍBETE
Política

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

La ministra de la Mujer explicó que acordaron poner urgencia al proyecto una vez que despacharon las proyectos prioritarios de salud.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
JAVIER SALVO/ATON CHILE

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), defendió la urgencia que puso el Ejecutivo al proyecto de aborto legal que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

Este jueves, al ser consultada por la iniciativa Orellana señaló: “Tal como lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una vez que se pudieran despachar los proyectos prioritarios, como lo eran la Superintendencia Isapre y la Ley Ricardo Soto, íbamos a entrar con esta discusión. No hay ninguna novedad en el cronograma“.

La indicación de Presidencia se da a tres meses de las elecciones de noviembre y en medio de un clima tenso en el Congreso entre la oposición y el gobierno.

Una vez que se dio a conocer la urgencia, los parlamentarios opositores afirmaron que el proyecto “no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado”.

Así lo manifestó el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, quien criticó que aunque en La Moneda están al tanto de que no cuenta con los votos para avanzar en el Parlamento, de todas formas “van a seguir presentando proyectos que no tienen ningún destino ni una posibilidad de ser aprobado, para dar una señal a su sector de que cumplió una parte, aunque sea, de su programa de gobierno”.

Pese a los reproches, la ministra Orellana defendió que “para los derechos de las mujeres y en particular para discusiones como esta, no han estado los votos antes. Lo importante es dar los debates“.

Respecto a las tensiones que podría traer con la Democracia Cristiana en el comando de Jeannette Jara, la titular de la cartera respondió: “Esas son posiciones que están claras, pero es un debate que también el Ejecutivo ya ha instalado y que tiene que darse".

