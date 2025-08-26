Ministra Vallejo cuestiona que ex DINA José Zara Holger terminó condena “sin contribuir” con búsqueda de desaparecidos

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se pronunció en redes sociales por la situación judicial de José Octavio Zara Holger, el retirado brigadier del Ejército que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por su responsabilidad en el atentado al general Carlos Prats en Argentina.

“Como gobierno, lamentamos que el exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), José Zara, haya terminado su condena sin contribuir al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada. Más aún, en este año, que se cumplen 50 años de la macabra Operación Cóndor, y 51 años del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert”, manifestó la vocera del Ejecutivo.

Prats y Cuthbert fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974, en la calle Malabia del barrio de Palermo de Buenos Aires, al estallar los explosivos que agentes de la DINA, el aparato represor de Augusto Pinochet, instalaron en su automóvil Fiat 125-S.

Entre los responsables del atentado figuró el agente Enrique Arancibia Clavel, que hizo el seguimiento a las víctimas. Arancibia accedió a libertad condicional el 2007 y murió apuñalado en Argentina la década pasada.

En un fallo histórico, de la Corte Suprema, en julio de 2010, Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados a 17 años de presidio mayor en su grado máximo, sin medidas alternativas como autores del doble homicidio y a una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por el delito de asociación ilícita.

Los exoficiales Raúl Iturriaga Neumann, José Zara Holger y Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día de presidio menor en su grado máximo, también sin beneficios.

Zara Holger completó esos 15 años.

En calidad de cómplices, se condenó entonces a los civiles Jorge Iturriaga Neumann y Mariana Callejas, la esposa del estadounidense Michael Townley, miembro de la CIA.

Carlos Prats fue comandante en jefe del Ejército durante el mandato de Eduardo Frei Montalva y ratificado en su cargo por Salvador Allende. Durante el gobierno de la Unidad Popular, además, ocupó los cargos de ministro del Interior, Defensa y Vicepresidente de la República.