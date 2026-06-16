Ministro Arrau aborda puente instalado sobre zanja de la frontera norte: “Era más que esperable”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió esta jornada al puente clandestino descubierto sobre la zanja excavada en la frontera norte del país, y señaló que una acción de esta magnitud era “más que esperable”, debido a los recursos que maneja el crimen organizado.

Cabe recordar que esta jornada se conoció esta construcción ilegal en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá, la que pareciera haber sido realizada con maquinaria pesada y que, debido a su estructura, permitiría el paso irregular tanto de personas como de vehículos.

Consultado al respecto, el ministro Arrau recordó que la zanja en cuestión es solo una parte del Plan Escudo Fronterizo del gobierno de José Antonio Kast, el que se refuerza con un gran despliegue militar y policial en la zona.

“Efectivamente hay maquinaria arriba, se rearmará, se pondrán monitoreos mayores, se pondrán estos puestos avanzados de observación”, afirmó el titular de Seguridad.

Sin embargo, la autoridad se preguntó: “¿Vamos a ver que se borran partes de la zanja? Por supuesto que va a pasar. Piensen cuando se detiene nueve camiones cargados con cigarrillos, cuánto vale eso en el mercado” , sostuvo.

“Es un mercado ilícito que mueve millones y millones de pesos y por tanto tenemos un enemigo poderoso (...) El crimen organizado es muy poderoso, maneja muchos recursos, maneja información, hoy día maneja tecnología y es capaz también de corromper instituciones públicas y privadas, como lo hemos visto en las diferentes investigaciones”, señaló el ministro Arrau.

“Entonces, que borren o pongan un puente en la zanja es más que esperable, lo esperábamos, pero ya sabemos dónde están operando y concetramos la fuerza ahí ”, agregó.

Este hecho recuerda a lo sucedido en abril pasado en la zona, cuando dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos en Colchan por personal del OS-7 de Carabineros, mientras se encontraban utilizando una retroexcavadora para habilitar un paso no autorizado.