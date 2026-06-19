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    Política

    Ministro Barros y denuncia de Migraciones por menores haitianos: “No hay ningún antecedente serio sobre tráfico de niños”

    El titular de Defensa, además, sostuvo que tampoco hay antecedentes de tráfico de órganos, prostitución infantil, ni siquiera “de que estos niños están desaparecidos o perdidos”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministro de Defensa, Fernando Barros. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    El ministro de Defensa, Fernando Barros, se refirió este viernes a la denuncia penal del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) que alertó sobre el posible tráfico de niños haitianos en Chile.

    Esto, luego que el organismo dirigido por Frank Sauerbaum presentó la acción ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025.

    De acuerdo a un comunicado del Servicio, la denuncia surge a partir de fiscalizaciones realizadas de manera conjunta entre Migraciones, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).

    En diálogo con radio Universo, Barros partió señalando sobre el caso que “aquí hubo una política de Estado en el sentido de tratar la migración de personas de Haití de una forma determinada”.

    El secretario de Estado sostuvo que entre el 2022 y el 2025 “se otorgaron aproximadamente 16.500 visas de reunificación. Esto es una visa a carácter humanitario, en el sentido de permitir que hijos y padres se puedan juntar”.

    “Se otorgaron esas visas, y lo concreto es que llegó una cantidad de niños, que supone los 16.500 a Chile, y ahí se pierde un poco el rastro, porque cuando se tramitó esto, se dieron domicilios, que era o un cité, donde estuvieron temporalmente los padres, y después se fueron, o era un colegio. Son direcciones que no se han podido validar”, detalló.

    Y luego agregó: “Pero quiero decir responsablemente, sin ser encargado de la investigación, que no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de órganos, de prostitución infantil. Incluso más, no hay ningún antecedente de que estos niños están desaparecidos o perdidos”.

    Barros señaló que lo concreto es que “aquí entraron una cantidad de niños y no se sabe en qué está. Pero no hay una sola denuncia, ni acción criminal que diga mi hijo se perdió o no está, ni en Haití, ni en Chile, ni en el camino extraviado”.

    “Los antecedentes que hay no hablan de ninguna de estas situaciones dramáticas. Entiendo que genera angustia, y efectivamente debemos preocuparnos como país”, advirtió.

    El titular de Defensa, en el plano político, apuntó a la manera en que la administración del expresidente Gabriel Boric manejó la migración.

    “Aquí hubo una política de migración que objetivamente, no quiero entrar en la coyuntura política, fue mal manejada. El tema de la reunificación fue mal manejado”, enfatizó.

    Más sobre:Fernando BarrosDefensaHaitíMigraciónNiños haitianosReunificación nacionalGobiernoJosé Antonio Kast

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