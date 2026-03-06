Ministro Gajardo valora proceso del PC contra Jadue y lo acusa de “romper la fraternidad”

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), destacó el proceso que inició el partido de la hoz y el martillo contra el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

El titular de Justicia y sus correligionarios en el gabinete, Camila Vallejo (Vocería de Gobierno) y Nicolás Cataldo (Educación) presentaron una denuncia contra el otrora candidato presidencial de la colectividad por acusarlos de participar en una “persecución judicial” en su contra.

Hace unas semanas Jadue afirmó estar “preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista. Todos saben que todo es un montaje (...) son parte de la persecución”.

El ex líder comunal cumple la cautelar de arresto domiciliario nocturno en el marco del caso Farmacias Populares, causa en la que es investigado por presunta estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

La tramitación del proceso disciplinario dentro del Partido Comunista fue confirmada por el timonel Lautaro Carmona y se lleva a cabo a pesar que Jadue ya no forma parte de la colectividad. Al perder su derecho a sufragio -por estar formalizado-perdió también la militancia.

“Creo que es una muy buena noticia y además considero que es muy bueno que lo haya dicho el presidente del partido. Esperábamos hace un tiempo que efectivamente se tomaran este tipo de decisiones. No puede ser que se rompa la fraternidad al interior de nuestro partido ”, afirmó Gajardo al ser consultado.

En esa línea, el ministro agregó que el proceso “debe seguir los conductos internos del partido”, sin ahondar en cómo se llevará a cabo considerando que Jadue ya no forma parte de la colectividad.

“Es una muy buena noticia que se tomen acciones decididas cuando alguien tiene la actitud de romper la fraternidad, además de decir cosas que no son ciertas” , recalcó Gajardo, quien enfatizó que “no hay ningún argumento” en las incriminaciones del exalcalde.

